Дело о колл-центрах: ВАКС поместил водителя Кропивы под стражу

Прокурор требовал применения меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог в размере 20 миллионов гривен. Однако судья снизил сумму залога.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении Сергея Куцого, водителя заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы, которого подозревают в причастности к деятельности мошеннических колл-центров. На записях НАБУ Куций фигурирует под псевдонимом "Камрад". Сергея Куцого взяли под стражу с альтернативой залога в 3 млн гривен. Прокурор настаивал на 20 млн, сообщает УНИАН.

"Куций — это тот человек, который каждый день выполнял поручения Кропивы. Он четко осознавал свои действия", — сказал прокурор.

По версии следствия, Куций был участником преступной организации, которую возглавлял Кропива. В частности, он отвечал за безопасность во время поездок Кропивы на служебном автомобиле и его встреч с другими людьми. Также он использовал незарегистрированные номерные знаки, получал деньги от лиц, связанных с колл-центрами, и передавал их Кропиве.

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Обвинение утверждает, что Сергей Куций помогал Сергею Кропиве поддерживать связь с другими участниками организации, участвовал в легализации средств и выполнял другие его поручения.

Также высказывались предположения, что водитель Кропивы может скрываться от следствия, оказывать влияние на свидетелей или уничтожить возможные доказательства по делу.

"Куций с 2019 по 2026 год пересекал границу один раз, а в 2026 году — уже 10 раз, в том числе тогда, когда границу пересекал Кропива. Куций осведомлен о круге общения Кропивы, был в курсе его жизнедеятельности. Что касается уничтожения доказательств, то идет речь о детальных мерах обеспечения, в частности о кибербезопасности и защите телефонов. Говорили, в частности, о дистанционном очищении телефона. Что касается воздействия на свидетелей, то речь идет о подготовке жены и матери (Куцего, — ред.)", — сказал прокурор.

Адвокаты Куцого заявили, что нет ни одного доказательства факта "крышевания" колл-центров и получения их подзащитным неправомерной выгоды.

Напомним, 6 сентября ВАКС поместил под стражу заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропиву. В частности, суд принял решение о содержании Кропивы под стражей с альтернативой в виде залога в размере 120 миллионов гривен.

7 сентября ВАКС поместил под стражу на 60 дней Елизавету Ивахненко — сожительницу заместителя Сергея Кропивы, с правом внесения залога в размере 20 млн гривен.