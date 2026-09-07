Дело "Карфаген": ВАКС избрал меру пресечения для "Музы" Елизаветы Ивахненко

7 сентября ВАКС определил меру пресечения в отношении сожительницы начальника Департамента международного сотрудничества Офиса Генеральной прокуратуры Сергея Кропивы. Накануне Кропиву поместили под стражу.

ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября 2026 года с правом внесения залога в размере 20 млн грн Елизавете Ивахненко, которую следствие называет "Музой" в новых записях НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген". Ивахненко является сожительницей чиновника Сергея Кропивы, которого подозревают в "крышевании" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества. Суд транслировал канал "Эспрессо".

"В ходе расследования Кропива фигурирует в качестве участника преступной организации и в организации отмывания средств. В материалах дела также фигурирует Елизавета Ивахненко, которая в материалах НАБУ фигурирует под псевдонимом "Муза", — отметил прокурор.

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Сторона обвинения ходатайствовала о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и об установлении залога в размере 50 миллионов гривен.

В ходе заседания прокурор зачитал зафиксированные разговоры, в которых упоминается Ивахненко. В них фигуранты дела обсуждают открытие индивидуальных предпринимателей — в частности, на имя матери Елизаветы, а также переводы и зачисление средств на эти счета. Сторона обвинения подчеркнула, что мать подозреваемой не вела никакой предпринимательской деятельности. Также было отмечено, что фигуранты соблюдали меры конспирации. В частности, прокурор зачитал разговор, в котором Кропива просил Ивахненко не указывать номер автомобиля при записи на автомойку. Также было отмечено, что уровень жизни Сергея Кропивы и Елизаветы Ивахненко значительно превышал их официальные доходы.

Обосновывая существующие риски, прокуроры указали на вероятность выезда за границу. Они отметили, что с начала полномасштабной войны Ивахненко уже восемь раз выезжала за пределы Украины.

На суде также сообщили, что Елизавету Ивахненко задержали на вокзале во Львове. Она отметила, что приехала в город, чтобы отдохнуть один день, а на вокзале оказалась потому, что собиралась вернуться в Одессу на учебу.

Среди прочих рисков прокуроры назвали возможность уничтожения документов, ведь на аудиозаписях Ивахненко обсуждала варианты, как лучше это сделать. Также сторона обвинения указывает на риск оказания давления на свидетелей, поскольку фигуранты заранее обсуждали, как вести себя, "если правоохранительные органы проявят к ним интерес".

Елизавета Ивахненко отвергает все обвинения и утверждает, что не знала ни о какой преступной деятельности.

Напомним, 6 сентября ВАКС поместил под стражу заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропиву. Суд принял решение о содержании Кропивы под стражей с альтернативой в виде залога в размере 120 миллионов гривен. САП просила о взятии Кропивы под стражу с альтернативой залога в размере 200 миллионов гривен. Прокурор САП заявил, что Кропиву, помимо "крышевания" колл-центров, подозревают в легализации имущества с августа 2025 по сентябрь 2026 года на сумму 41,7 миллиона гривен. Это произошло во время его пребывания в должности в Офисе генпрокурора.

Заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропиву задержали во Львове детективы НАБУ. Он якобы планировал выехать из Украины.

Фокус писал о спецоперации НАБУ и деле "Карфаген", о котором стало известно 4 сентября.

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