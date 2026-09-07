Справа "Карфаген": ВАКС обрав запобіжний захід "Музі" Єлизаветі Івахненко

7 вересня ВАКС обрав запобіжний захід співмешканці начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокуратури Сергія Кропиви. Напередодні Кропиву відправили під варту.

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 листопада 2026 року з правом внесення застави у розмірі 20 млн грн Єлизаветі Івахненко, яку слідство називає "Музою" у нових записах НАБУ та САП у межах операції "Карфаген". Івахненко є співмешканкою посадовця Сергія Кропиви, якого підозрюють у "кришуванні" мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна. Суд транслював канал "Еспресо".

"Під час розслідування Кропива фігурує в участі у злочинній організації та організації відмивання коштів. У матеріалах справи також фігурує Єлизавета Івахненко, яка в матеріалах НАБУ проходить як "Муза", — зазначив прокурор.

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Сторона обвинувачення просила застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначити заставу в розмірі 50 мільйонів гривень.

Під час засідання прокурор зачитав зафіксовані розмови, у яких згадується Івахненко. У них фігуранти справи обговорюють відкриття ФОПів — зокрема на матір Єлизавети, а також перекази й зарахування коштів на ці рахунки. Сторона звинувачення підкреслила, что мати підозрюваної не здійснювала жодної підприємницької діяльності. Також було зазначено, що фігуранти дотримувалися заходів конспірації. Зокрема, прокурор зачитав розмову, у якій Кропива просив Івахненко не вказувати номер авто під час запису на автомийку. Також було зазначено, що рівень життя Сергія Кропиви та Єлизавети Івахненко значно перевищував їх офіційні доходи.

Обґрунтовуючи наявні ризики, прокурори вказали на ймовірність виїзду за кордон. Вони зазначили, що від початку повномасштабної війни Івахненко вже вісім разів виїжджала за межі України.

На суді також розповіли, що Єлизавету Івахненко затримали на вокзалі у Львові. Вона зазначила, що приїхала до міста відпочити один день, а на вокзалі була, тому що збиралась повернутись до Одеси на навчання.

Серед інших ризиків прокурори назвали можливість знищення документів, адже на аудіозаписах Івахненко обговорювала варіанти, як краще це зробити. Також сторона обвинувачення вказує на ризик впливу на свідків, оскільки фігуранти заздалегідь обговорювали, як поводитися, "якщо правоохоронні органи зацікавляться ними".

Всі звинувачення Єлизавета Івахненко відкидає та стверджує, що не знала ні про яку злочинну діяльність.

Нагадаємо, 6 вересня, ВАКС відправив під варту заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Суд ухвалив рішення щодо тримання Кропиви під вартою з альтернативою 120 мільйонів гривень застави. САП просила про взяття Кропиви під варту з альтернативою застави 200 мільйонів гривень. Прокурор САП заявив, що Кропиву, окрім "кришування" кол-центрів, підозрюють у легалізації майна з серпня 2025 по вересень 2026 року на 41,7 мільйона гривень. Це відбулося під час його перебування на посаді в Офісі генпрокурора.

Заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву затримали у Львові детективи НАБУ. Він нібито планував виїхати з України.

Фокус писав про спецоперацію НАБУ та справу "Карфаген", про яку стало відомо 4 вересня.

Наголошуємо, будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.