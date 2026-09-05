"Якщо красти, то мільйон": НАБУ опублікувало плівки про відмивання статків в Офісі Генпрокурора

На оприлюднених детективами НАБУ плівках посадовець Генпрокуратури відверто ділиться власною життєвою філософією: "Я не можу ходити на роботу просто щоб ходити... Красти так мільйон".

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 4 вересня провели спецоперацію "Карфаген", в ході якої було викрито злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора (ОГП). 5 вересня НАБУ оприлюднило плівки із доказами.

Йдеться про злочинну організацію на чолі з керівником Кібердепартаменту Офісу Генерального прокурора, яка системно брала хабарі за "покровительство" тіньових кол-центрів, які ошукували громадян України та іноземців. Крім того, за версією слідства, група займалася легалізацією отриманого злочинним шляхом майна.

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За даними слідства, один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора створив злочинну організацію в середині 2025 року. До неї він залучив чинних працівників прокуратури та наближених до нього людей.

На оприлюднених аудіозаписах посадовець відверто озвучив власні мотиви: "Я не можу ходити на роботу просто щоб ходити… Красти так мільйон".

За версією НАБУ, учасники схеми отримували системну неправомірну вигоду, а прокурори гарантували їм безперешкодну роботу.

Отримані хабарі фігуранти відмивали через кілька відпрацьованих схем:

понад 20 млн грн було спрямовано на купівлю елітної нерухомості, коштовностей та коштовних автівок;

понад 12 млн грн переоформили на третіх осіб — зокрема йдеться про апартаменти у популярному комплексі поблизу Карпат;

понад 10 млн грн розмістили на банківських рахунках родичів під виглядом "легальних прибутків від бізнесу".

Таким чином, у повідомленні НАБУ йдеться щонайменше про понад 42 млн грн, які, за версією слідства, були витрачені, переоформлені або розміщені за різними схемами легалізації. Водночас ці суми не означають, що йдеться про один і той самий грошовий потік: бюро описує різні епізоди використання коштів та активів.

Зазначимо, що офіційно НАБУ у своєму повідомленні не називає прізвища посадовця, якого вважає організатором злочинної організації.

Станом на 5 вересня НАБУ повідомляє про п'ятьох викритих учасників злочинної організації. Бюро не розкриває у своєму повідомленні їхні прізвища та не деталізує ролі кожного з них.

Паралельно з деталями справи НАБУ опублікувало відео операції "Карфаген" та фрагмент матеріалів кримінального провадження.

Попередня правова кваліфікація — частина 1 та частина 2 статті 255 Кримінального кодексу України, яка стосується створення, керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією та участі в ній, а також стаття 209 ККУ — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Наразі НАБУ та САП продовжують слідчі дії. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників організації та з'ясовують повний масштаб її діяльності.

Зазначимо, що ОГП після початку операції заявили, що нададуть НАБУ та САП повне сприяння і необхідну інформацію в межах закону. У відомстві наголосили, що всі обставини можливої причетності працівника ОГП до протиправної діяльності має встановити слідство. Працівника, щодо якого проводиться перевірка, вирішили відсторонити від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування.

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАБУ та САП затримали начальника кібердепартаменту Офісу генпрокурора Сергія Кропиву у справі про можливе "кришування" шахрайських кол-центрів та легалізацію майна.

Також ми писали, що 2 версеня Зеленський анонсував посилення відповідальності за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими "дропами".