Операція "Карфаген": чиновник Офісу генпрокурора нібито намагався виїхати з України, — Ткач

Сергій Кропива був затриманий у Львові детективами Національного антикорупційного бюро. Він є фігурантом операції "Карфаген".

Заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву затримали у Львові детективи НАБУ. Про це розповів керівник відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайло Ткач, посилаючись на джерела видання у політичних колах.

Найімовірніше, головний фігурант операції "Карфаген" рухався до кордону та намагався виїхати з України, припускає журналіст-розслідувач.

Про затримання Сергія Кропиви у Львові йдеться з 01:54 по 03:30

За словами Ткача, спроба посадовця виїхати до кордону може свідчити, що фігуранти заздалегідь дізналися про публічну фазу операції та готувалися до дій правоохоронців.

Ткач припускає, що під ім'ям "Канцлер" на плівках може приховуватися саме начальник кібердепартаменту Офісу генпрокурора Сергій Кропива.

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Сергій Кропива Фото: з відкритих джерел

Журналіст також розповів, що коли обшуки Офісу генпрокурора тільки розпочиналися, детективів НАБУ не пропускали через центральний вхід й правоохоронцям довелося долати паркан за допомогою драбини. І це, як вважає Ткач, суперечить заявам ОГП про "сприяння слідству".

За даними джерел видання, одразу після початку публічної фази операції "Карфаген" генеральний прокурор Руслан Кравченко перебував у будівлі Офісу президента в урядовому кварталі.

Також, за словами Ткача, після початку обшуків президент Володимир Зеленський нібито був готовий ініціювати відставку Кравченка, але проти цього начебто виступив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія й главу держави переконали зачекати на нові докази від НАБУ і САП та відповідні судові рішення.

Журналіст додав, що співрозмовники видання не виключають ймовірну домовленість між Арахамією та Кравченком, згідно з якою генпрокурор нібито мав не погоджувати процесуальні рішення щодо впливових нардепів, натомість обранці повинні були гарантувати, що у парламенті не вистачить голосів за ймовірну відставку Кравченка.

Фокус писав про спецоперацію НАБУ та справу "Карфаген", про яку стало відомо 4 вересня.

Нагадуємо, 5 вересня офіс генпрокурора опублікував розлогу заяву щодо спецоперації НАБУ та справи "Карфаген", зробивши зауваження щодо доступу до секретних документів та сумнівних підозр.

Наголошуємо, будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.