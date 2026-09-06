Операция "Карфаген": чиновник Офиса генпрокурора якобы пытался выехать из Украины, — Ткач

Сергей Кропива был задержан во Львове детективами Национального антикоррупционного бюро. Он является фигурантом операции "Карфаген".

Заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропиву задержали во Львове детективы НАБУ. Об этом сообщил руководитель отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаил Ткач, сославшись на источники издания в политических кругах.

Скорее всего, главный фигурант операции "Карфаген" направлялся к границе и пытался выехать из Украины, предполагает журналист-расследователь.

О задержании Сергея Кропивы во Львове говорится с 01:54 по 03:30

По словам Ткача, попытка чиновника выехать к границе может свидетельствовать о том, что фигуранты заранее узнали о публичной фазе операции и готовились к действиям правоохранительных органов.

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Ткач предполагает, что под именем "Канцлер" на записях может скрываться именно начальник кибердепартамента Офиса генпрокурора Сергей Кропива.

Сергей Кропива Фото: из открытых источников

Журналист также рассказал, что когда обыски в Офисе генпрокурора только начинались, детективов НАБУ не пропускали через центральный вход, и правоохранителям пришлось перелезать через забор с помощью лестницы. И это, по мнению Ткача, противоречит заявлениям ОГП о "содействии следствию".

По данным источников издания, сразу после начала открытой фазы операции "Карфаген" генеральный прокурор Руслан Кравченко находился в здании Офиса президента в правительственном квартале.

Кроме того, по словам Ткача, после начала обысков президент Владимир Зеленский якобы был готов инициировать отставку Кравченко, но против этого якобы выступил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, и главу государства убедили подождать новых доказательств от НАБУ и САП, а также соответствующих судебных решений.

Журналист добавил, что собеседники издания не исключают возможной договоренности между Арахамией и Кравченко, согласно которой генеральный прокурор якобы должен был не согласовывать процессуальные решения в отношении влиятельных народных депутатов, а в обмен на это депутаты должны были гарантировать, что в парламенте не хватит голосов для возможной отставки Кравченко.

Фокус писал о спецоперации НАБУ и деле "Карфаген", о котором стало известно 4 сентября.

Напомним, что 5 сентября аппарат генерального прокурора опубликовал обширное заявление относительно спецоперации НАБУ и дела "Карфаген", в котором высказал замечания по поводу доступа к секретным документам и сомнительных подозрений.

Подчеркиваем: любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.