Справа "Карфаген": у Офісі Генпрокурора розповіли про обшук НАБУ та таємні документи

У офісі генерального прокурора відреагували на обшуки Національного антикорупційного бюро по справі "Карфаген". Відомство заявило, що допоможе розслідуванню проти кол-центрів, але має питання щодо ходу обшуку та підозр. Ідеться про несанкціонований доступ до секретних справ прокуратури та необґрунтованості підозр проти топпосадовців ОГПУ.

Заява ОГП з'явилась на сторінці Facebook відомства через кілька годин після оприлюднення записів по справі "Карфаген" НАБУ. При цьому визнається, що обшуки антикорупційників відбулись у приміщеннях, якими користується генеральний прокурор, його перша заступниця та інші співробітники.

Справа "Карфаген" — деталі операції НАБУ

"Серед документів, до яких було отримано доступ під час обшуків, перебували матеріали кримінального провадження щодо можливих протиправних дій близьких осіб, пов’язаних із керівництвом САП", — ідеться у зауваженні прокуратури.

Крім того, на аудіозаписах, які стосуються першої заступниці глави ОГП та вищого керівництва, ідеться про побутові справи та робочі питання, а не про відмивання коштів чи злочинну діяльність, пояснюється у дописі.

Відео дня

Відповідь прокуратури стосується двох основних тем, які стосуються справи "Карфаген" НАБУ та обшуків. Перша тема — це розслідування діяльності кол-центрів, до яких, які підозрюють, може бути причетний один з топпрацівників ОГП. У заяві відомства запевняють, що сприятимуть розслідуванню і що готують документи для звільнення. Друге питання — обставин опівнічного обшуку у приміщеннях прокуратури. Зауважується, що при обшуку працівники НАБУ могли отримати несанкціонований доступ до розслідування щодо людей, близьких до працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та до матеріалів негласних слідчих дій щодо співробітників САП та НАБУ.

Окрема частина пояснень ОГП стосується першої заступниці глави ОГП (на порталі відомства вказано, що це Марія Вдовиченко). Вказано, що на аудіозаписах справді ішлося про кол-центри, але в контексті слідчих дій та обшуків проти цих незаконних компаній. Тим часом на підставі цих робочих розмов слідчі розповіли про підозри у злочині, при цьому щоразу використовуючи слова "можливо" та "ймовірно". Крім того, згадали про одного з фігурантів, якого називають на плівках "шефом", а НАБУ має на увазі, що це начебто генпрокурор Руслан Кравченко. На записах він фігурує у контексті розмов про господарські питання (наприклад, при обранні "темної плитки"), ніяк не підтримує діяльність кол-центрів, але немає прямих заяв про якісь незаконні домовленості, наголошується у поясненні ГПУ.

Справа "Карфаген" — що відомо про обшуки НАБУ в офісі генпрокурора

Увечері 4 вересня медіа розповіли про обшуки НАБУ в офісі генпрокурора, а медіа "Українська правда" опублікувала відео з антикорупційниками, які за допомогою драбини пробирались через паркан.

Справа "Карфаген" — обшуки НАБУ в офісі генпрокурора

Згодом НАБУ опублікувало деталі розслідування, пов'язаного з обшуками. З'ясувалось, що ідеться про справу "Карфаген", у якій ідеться про топпрацівників ОГП, які "кришуванли" кол-центри. Серед фігурантів — заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Сергій Кропива, який, як підозрюють, мав кличку "Канцлер" та міг підтримувати незаконну діяльність. Сумарно згадували п'ятьох осіб, причетних до розслідування: окрім "Канцлера", ішлося про "Музу"," Камрада", "Флеша". У контексті обшуків та записів з'явилась перша заступниця генпрокурора Кравченка. На записах та у матеріалах справи розкриті деталі: як фігуранти облаштовували оборудки та як намагались легалізувати кошти (від 20 млн грн), купуючи нерухомість.

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Нагадуємо, зранку 5 вересня медіа розповіли, що генпрокурор Кравченко начебто зник і його не бачили кілька годин поспіль.