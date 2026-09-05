"Операція "Карфаген": генпрокурор Кравченко зник після обшуків НАБУ, — Ткач

Генерального прокурора України Руслана Кравченка не можуть знайти вже понад 12 годин від початку слідчих дій НАБУ і САП.

Після старту масштабної операції НАБУ і САП під кодовою назвою "Карфаген" стало відомо, що Руслан Кравченко перестав виходити на зв'язок. За останніми даними, посадовець заїхав до Урядового кварталу, після чого його бачили в Офісі Президента, а поточне місцезнаходження очільника ОГП залишається невідомим. Про це повідомив український журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

У своєму дописі в Telegram-каналі він нагадав, що напередодні Офіс Генерального прокурора заперечив інформацію "Української правди" про нібито обшуки у генерального прокурора Руслана Кравченка.

Водночас Ткач поставив під сумнів таке пояснення, написавши: "Вони напевне думають, що якщо генпрокурор сховався, то обшуки не рахуються? На такому високому рівні — це, напевне, перший такий випадок".

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Таким чином, журналіст фактично пов’язав повідомлення про відсутність Кравченка з інформацією про можливі слідчі дії НАБУ і САП у межах операції "Карфаген".

Важливо зазначити, що Офіс генпрокурора ще напередодні офіційно заявляв, що ані в кабінеті Кравченка, ані за місцем його проживання обшуків не проводили.

При цьому Михайло Ткач стверджував, що НАБУ і САП проводили обшуки у Кравченка.

Що відомо про операцію "Карфаген"

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 4 вересня оголосили про проведення спецоперації "Карфаген". За даними антикорупційних органів, вони викривають злочинну організацію, яку, за версією слідства, очолює посадовець Офісу Генерального прокурора.

Організацію пов'язують із системою "кришування" шахрайських кол-центрів та легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом. Детальні матеріали НАБУ згодом показали, що слідство збирало докази щодо можливого отримання неправомірної вигоди та подальшого відмивання коштів.

Офіс Генерального прокурора після оголошення операції заявив про готовність сприяти антикорупційним органам у розслідуванні. У відомстві зазначили, що всі обставини можливої причетності працівника ОГП до незаконної діяльності має встановити слідство, а співробітника, щодо якого проводиться перевірка, відсторонять від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що НАБУ та САП затримали начальника кібердепартаменту Офісу генпрокурора Сергія Кропиву у справі про можливе "кришування" шахрайських кол-центрів та легалізацію майна.

Також ми писали, що 2 версеня Зеленський анонсував посилення відповідальності за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими "дропами".