"Операция "Карфаген": генеральный прокурор Кравченко исчез после обысков НАБУ, — Ткач

Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко не могут найти уже более 12 часов с момента начала следственных действий НАБУ и САП.

После начала масштабной операции НАБУ и САП под кодовым названием "Карфаген" стало известно, что Руслан Кравченко перестал выходить на связь. По последним данным, чиновник заехал в Правительственный квартал, после чего его видели в Офисе Президента, а текущее местонахождение главы ОГП остается неизвестным. Об этом сообщил украинский журналист-расследователь Михаил Ткач.

В своём сообщении в Telegram-канале он напомнил, что накануне Офис генерального прокурора опроверг информацию "Украинской правды" о якобы проводившихся обысках у генерального прокурора Руслана Кравченко.

В то же время Ткач усомнился в таком объяснении, написав: "Они, наверное, думают, что если генпрокурор скрылся, то обыски не считаются? На таком высоком уровне — это, наверное, первый подобный случай".

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Таким образом, журналист фактически связал сообщение об отсутствии Кравченко с информацией о возможных следственных действиях НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген".

Важно отметить, что Генеральная прокуратура еще накануне официально заявила, что ни в кабинете Кравченко, ни по месту его жительства обыски не проводились.

При этом Михаил Ткач утверждал, что НАБУ и САП проводили обыски у Кравченко.

Что известно об операции "Карфаген"

4 сентября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении спецоперации "Карфаген". По данным антикоррупционных органов, они разоблачают преступную организацию, которую, по версии следствия, возглавляет должностное лицо Офиса Генерального прокурора.

Эту организацию связывают с системой "крышевания" мошеннических колл-центров и легализацией имущества, полученного преступным путем. Подробные материалы НАБУ впоследствии показали, что следствие собирало доказательства возможного получения неправомерной выгоды и последующего отмывания средств.

Офис Генерального прокурора после объявления об операции заявил о готовности содействовать антикоррупционным органам в расследовании. В ведомстве отметили, что все обстоятельства возможной причастности сотрудника ГП к незаконной деятельности должны быть установлены следствием, а сотрудник, в отношении которого проводится проверка, будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что НАБУ и САП задержали начальника кибердепартамента Офиса генерального прокурора Сергея Кропиву по делу о возможном "крышевании" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Кроме того, мы писали, что 2 сентября Зеленский объявил об ужесточении ответственности за организацию мошеннических схем с использованием банковских инструментов, в частности так называемых "дропов".