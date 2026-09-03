За работу в "офисе" — до 10 лет: какие наказания грозят мошенническим колл-центрам согласно законопроекту Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за организацию мошеннических колл-центров, а также за работу в них. Согласно законопроекту, "офисникам" может грозить лишение свободы на срок свыше 10 лет.

Законопроект Зеленского предусматривает наказание как для организаторов мошеннических "офисов", так и для сотрудников и тех, кто предоставляет помещения или услуги. Наказание грозит и "вербовщикам" в такие колл-центры. Об этом говорится в проекте документа, опубликованном на сайте Верховной Рады Украины.

Какие наказания предусматривает законопроект

Согласно документу, предлагается ввести следующие меры наказания:

лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества за создание мошеннической организации или руководство ею либо её структурной частью;

от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без за работу в таком колл-центре с осознанием незаконности его деятельности;

от 5 до 10 лет лишения свободы за предоставление помещений или услуг;

лишение свободы на срок от 3 до 5 лет за умышленное привлечение другого лица путем предложения работы и не только;

от 5 до 10 лет лишения свободы за повторный вербовку.

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Кроме того, законопроект предусматривает освобождение от наказания лица, сообщившего правоохранительным органам о деятельности или создании мошеннической организации такого рода. При этом человек, самостоятельно создавший "офис", от наказания освобождаться не будет.

Что предшествовало

2 сентября Владимир Зеленский сообщил, что направил в Верховную Раду два законопроекта об ужесточении ответственности за организацию мошеннических колл-центров.

"Ответственность за мошеннические колл-центры должна быть четкой и строгой, и не только для тех, кто выполняет работу в колл-центрах, но и для тех, кто все это организует, обогащается за счет колл-центров и владеет ими", — заявил президент.

Кроме того, Зеленский объявил об ужесточении ответственности за организацию мошеннических схем с использованием банковских инструментов, в частности так называемых "дропов".

Напомним, 1 сентября спикер парламента Руслан Стефанчук принес извинения украинцам за проваленные голосования по законопроектам, необходимым для получения финансовой помощи.

Кроме того, Верховная Рада разрабатывает новые правила в сфере ГМО и безопасности пищевых продуктов.