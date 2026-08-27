Новые правила маркировки продуктов: с украинских прилавков могут исчезнуть отметки "Без ГМО"

Верховная Рада готовит новые правила в сфере ГМО и безопасности пищевых продуктов. Законопроект предлагает запретить использование маркировки "Без ГМО" для продуктов, которые по своему составу не могут содержать генетически модифицированные организмы.

Об этом говорится в материале издания "Судебно-юридическая газета", в котором анализируется консолидированный законопроект, призванный привести украинское законодательство в соответствие с нормами ЕС.

Документ также предусматривает новые правила выращивания и обращения с ГМ-культурами. Операторы должны обеспечивать их сосуществование с негенетически модифицированными и органическими культурами, в частности соблюдать требования относительно пространственной изоляции, буферных зон, очистки техники и информирования других участников рынка.

В отношении ГМО-продукции предлагается ужесточить требования к прослеживаемости. При первом введении ГМО в оборот оператор должен передать следующему участнику цепочки уникальный регистрационный номер и информацию о наличии ГМО. Эти данные необходимо хранить в течение пяти лет.

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За нарушение правил сосуществования культур для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 15 до 20 минимальных заработных плат. За повторное в течение года нарушение требований по выращиванию или размещению на рынке ГМ-культур штраф может составлять 100% стоимости соответствующей партии, но не менее 100 тыс. грн.

Отдельные изменения касаются продуктов, подвергаемых обработке ионизирующим излучением. Законопроект вводит отдельную процедуру утверждения мощностей для такой обработки компетентным органом. В то же время документ не ограничивает перечень продуктов для облучения только теми, которые разрешены соответствующими нормами ЕС.

В законопроекте также отсутствуют поправки к закону об информации для потребителей, которые бы прямо требовали маркировать облученные продукты словами "облученный" или "подвергался воздействию ионизирующего излучения". В то же время такие требования уже установлены на подзаконном уровне приказом МЗ № 1280 от 15 июля 2023 года.

Еще одно изменение касается молочной отрасли. Проект предусматривает полную отмену Закона Украины "О молоке и молочных продуктах" с переходным периодом в два года. Отмена закона запланирована на 1 января 2029 года.

В документе также сохранены положения об отмене национальной регистрации новых пищевых продуктов и заявлений об их пользе для здоровья. Предлагается разрешить их обращение в Украине, если они уже одобрены в Европейском Союзе.

Консолидированный законопроект содержит также изменения для производителей упаковки, в частности, электронное уведомление о процессах переработки. В то же время часть замечаний ГНЕУ к предыдущей редакции, по данным издания, осталась неучтенной или была учтена лишь частично.

Ранее "Фокус" писал, что российские удары по складам торговых сетей затруднили логистику, однако дефицита продуктов в Украине пока нет. Министр аграрной политики Тарас Высоцкий также сообщал, что резкого подорожания продуктов из-за этого не зафиксировано.

Также 11 августа сообщалось, что в результате российских атак на распределительные центры в Киеве и области было уничтожено около 80–100 тысяч кв. м складов холодного хранения. Из-за потери этих мощностей крупные продуктовые сети столкнулись с перебоями в поставках свежей и охлажденной продукции.