"Мне очень стыдно": спикер Рады извинился перед украинцами за проваленные голосования

Верховная Рада на своем заседании 1 сентября не набрала необходимого количества голосов за все законопроекты, необходимые для получения финансовой помощи.

"Мне очень стыдно за сегодняшнюю работу. Приношу извинения всем гражданам Украины", — заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

После этого Стефанчук объявил перерыв в пленарном заседании.

Впоследствии народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") прокомментировал пленарный день, иронично отметив, что тревог не было, но "все законопроекты, кроме одного, провалили".

Ярослав Железняк отметил, что воздушной тревоги не было, но голосование провалили Фото: Telegram/Залізний нардеп

"Вкратце о сегодняшнем дне в Раде… Тревог во время заседания не было… но и без них все законопроекты, кроме одного, провалили. Заседание закрыли, когда даже при сигнальном голосовании было 209 голосов", — отметил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

Відео дня

В следующем посте он рассказал, голосование по каким законопроектам провалила Рада.

В ходе сегодняшнего заседания парламент:

поддержал в первом чтении законопроект № 15437 — восстановление контроля за государственной помощью бизнесу (249 голосов);

проголосовал за повестку дня сессии (244 голоса).

В то же время Рада не поддержала следующие законопроекты:

№ 15460 — отмена НДС-льготы на зарубежные посылки стоимостью до 150 евро (в первом чтении) — 194 голоса;

№ 15112-д — отмена таможенной льготы на посылки стоимостью до 150 евро (в первом чтении) — 198 голосов;

№ 14012 — создание консультативной группы для отбора членов Счетной палаты (в целом) — 192 голоса;

№ 12117 — совершенствование работы индустриальных парков (сигнальное голосование показало результат 209 голосов).

Напомним, 1 сентября народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко показал украинцам подземный зал Верховной Рады, в котором будут заседать народные избранники. По оценке Гончаренко, помещение слишком мало, потому что кому-то придется сидеть в коридоре.

Также стало известно, что аппарат Верховной Рады принимает меры, чтобы парламент продолжал работать во время постоянных воздушных тревог в Киеве. Там заявили, что из-за постоянных тревог принимают все необходимые меры для бесперебойной работы парламента в здании по улице Михаила Грушевского, 5.