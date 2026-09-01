"Мне очень стыдно": спикер Рады извинился перед украинцами за проваленные голосования
Верховная Рада на своем заседании 1 сентября не набрала необходимого количества голосов за все законопроекты, необходимые для получения финансовой помощи.
"Мне очень стыдно за сегодняшнюю работу. Приношу извинения всем гражданам Украины", — заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.
После этого Стефанчук объявил перерыв в пленарном заседании.
Впоследствии народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") прокомментировал пленарный день, иронично отметив, что тревог не было, но "все законопроекты, кроме одного, провалили".
"Вкратце о сегодняшнем дне в Раде… Тревог во время заседания не было… но и без них все законопроекты, кроме одного, провалили. Заседание закрыли, когда даже при сигнальном голосовании было 209 голосов", — отметил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.
В следующем посте он рассказал, голосование по каким законопроектам провалила Рада.
В ходе сегодняшнего заседания парламент:
- поддержал в первом чтении законопроект № 15437 — восстановление контроля за государственной помощью бизнесу (249 голосов);
- проголосовал за повестку дня сессии (244 голоса).
В то же время Рада не поддержала следующие законопроекты:
- № 15460 — отмена НДС-льготы на зарубежные посылки стоимостью до 150 евро (в первом чтении) — 194 голоса;
- № 15112-д — отмена таможенной льготы на посылки стоимостью до 150 евро (в первом чтении) — 198 голосов;
- № 14012 — создание консультативной группы для отбора членов Счетной палаты (в целом) — 192 голоса;
- № 12117 — совершенствование работы индустриальных парков (сигнальное голосование показало результат 209 голосов).
Напомним, 1 сентября народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко показал украинцам подземный зал Верховной Рады, в котором будут заседать народные избранники. По оценке Гончаренко, помещение слишком мало, потому что кому-то придется сидеть в коридоре.
Также стало известно, что аппарат Верховной Рады принимает меры, чтобы парламент продолжал работать во время постоянных воздушных тревог в Киеве. Там заявили, что из-за постоянных тревог принимают все необходимые меры для бесперебойной работы парламента в здании по улице Михаила Грушевского, 5.