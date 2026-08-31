Могут голосовать через телефон: в Раде заявили о бесперебойной работе во время тревог

Аппарат Верховной Рады принимает меры, чтобы парламент продолжал работать во время постоянных воздушных тревог в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

Там заявили, что из-за постоянных тревог принимают все необходимые меры для бесперебойной работы парламента в здании по адресу: улица Михаила Грушевского, 5.

Народный депутат Ярослав Железняк написал, что пока не представляет, как Рада будет работать, если такой режим тревоги в Киеве сохранится. По его словам, работа может напоминать формат марта–июня 2022 года, когда законопроекты выносились на голосование без обсуждения.

"Скорее всего, это будет чем-то похоже на работу в марте–июне 2022 года, когда законопроекты уже поочередно выносят на голосование без обсуждения", — написал Железняк.

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Он отметил, что тогда будут голосовать только по вопросам, которые не вызывают значительного сопротивления или являются компромиссными.

Железняк уточнил, что его источники также подтверждают вариант с голосованием в укрытии Верховной Рады, однако окончательного решения по этому вопросу пока нет. По его словам, депутаты смогут использовать телефоны, подключенные к Wi-Fi-сети парламента, и пройти авторизацию под своим логином.

Он подчеркнул, что это не будет онлайн-голосованием. При авторизации должно подтверждаться присутствие депутата на заседании, после чего он сможет проголосовать по телефону, а результат должна утвердить Счетная комиссия.

В то же время Железняк считает, что проще был бы тот формат, который использовался в марте–июне 2022 года. По его словам, во время тревог можно было бы без обсуждения голосовать за пакет законопроектов, а проблемные вопросы рассматривать в порядке обсуждения после завершения тревоги.

В то же время собеседник РБК-Украина в Верховной Раде сообщил, что в настоящее время рассматривается возможность не покидать здание парламента во время тревог, а спускаться в укрытие и продолжать заседание.

Для голосования в таких условиях можно использовать мобильное приложение с персональной верификацией. Она должна подтверждать, что народный депутат находится именно в здании Рады, а не дома. Окончательного решения по этому варианту пока нет.

19 августа народный депутат Никита Потураев заявил, что воздушные тревоги затрудняют полноценную работу Верховной Рады. По его словам, тогда рассматривались два варианта, в частности временный переезд парламента в более безопасное место.

Напомним, в мае советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что избирательный процесс в Украине может начаться не раньше, чем через три месяца после устойчивого прекращения огня. По его словам, при таком сценарии выборы могли бы состояться весной 2027 года.

В то же время Подоляк уточнил, что речь идет именно о начале избирательных процедур, а не о проведении голосования. Он также отметил, что весной, летом и осенью 2026 года Россия может воспользоваться "окном возможностей" для продолжения войны.

Ранее в Верховной Раде сообщали о подготовке комплексного законопроекта, который должен установить правила проведения выборов после окончания войны. Председатель парламента Руслан Стефанчук заявлял, что документ в ближайшее время может быть вынесен на рассмотрение сессионного зала.

Также сообщалось, что большинство украинцев не поддерживает участие в первых послевоенных выборах граждан, которые незаконно выехали за границу во время войны и не вернулись в Украину.