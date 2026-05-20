В Украине могут состояться выборы в 2027 году: у Зеленского назвали условие

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что избирательный процесс в Украине могут запустить не ранее чем через три месяца после устойчивого прекращения огня. По его словам, при определенных условиях выборы могут состояться весной 2027 года.

Об этом он сообщил в комментарии журналисту Виктору Шлинчаку.

Он подчеркнул, что речь идет не о самих выборах, а о начале процедур.

"Я считаю, что это возможно только через три месяца после постоянного прекращения огня. Это возможно точно не весной и даже не осенью этого года", — сказал советник ОП.

По словам Подоляка, глава Кремля Владимир Путин считает, что из-за войны на Ближнем Востоке для России появилось "окно возможностей". Он утверждает, что российское руководство живет в собственном видении ситуации и не воспринимает реальность.

"Генералы ему рисуют, что он где-то уже возле Киева находится и немного осталось, чтобы захватить всю Украину. Он живет в таком измерении", — заявил Подоляк.

Он добавил, что таким "окном возможностей" для России могут быть весна, лето и осень 2026 года. В то же время, по его словам, Украина должна продолжать системные удары по российским экспортноориентированным отраслям, поскольку "это единственный аргумент, который понимает Россия".

Подоляк считает, что при условии системного давления на Путина и отсутствия других факторов выборы в Украине могут состояться весной следующего года.

Ранее в Верховной Раде сообщали о подготовке комплексного законопроекта о правилах проведения выборов после завершения войны. Председатель парламента Руслан Стефанчук заявлял, что документ могут вынести в сессионный зал уже в ближайшее время.

Кроме того, ранее сообщалось, что большинство украинцев выступает против участия в первых послевоенных выборах граждан, которые незаконно выехали за границу во время войны и не вернулись в Украину.