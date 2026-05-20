В Україні можуть відбутися вибори у 2027 році: у Зеленського назвали умову

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що виборчий процес в Україні можуть запустити не раніше ніж через три місяці після стійкого припинення вогню. За його словами, за певних умов вибори можуть відбутися навесні 2027 року.

Про це він повідомив у коментарі журналісту Віктору Шлінчаку.

Він наголосив, що йдеться не про самі вибори, а про початок процедур.

“Я вважаю, що це можливо лише через три місяці після постійного припинення вогню. Це можливо точно не навесні і навіть не восени цього року”, — сказав радник ОП.

За словами Подоляка, глава Кремля Володимир Путін вважає, що через війну на Близькому Сході для Росії з’явилося “вікно можливостей”. Він стверджує, що російське керівництво живе у власному баченні ситуації та не сприймає реальність.

“Генерали йому малюють, що він десь уже біля Києва знаходиться і трохи залишилося, щоб захопити всю Україну. Він живе в такому вимірі”, — заявив Подоляк.

Він додав, що таким “вікном можливостей” для Росії можуть бути весна, літо та осінь 2026 року. Водночас, за його словами, Україна має продовжувати системні удари по російських експортноорієнтованих галузях, оскільки “це єдиний аргумент, який розуміє Росія”.

Подоляк вважає, що за умови системного тиску на Путіна та відсутності інших факторів вибори в Україні можуть відбутися навесні наступного року.

Раніше у Верховній Раді повідомляли про підготовку комплексного законопроєкту щодо правил проведення виборів після завершення війни. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що документ можуть винести до сесійної зали вже найближчим часом.

Крім того, раніше повідомлялося, що більшість українців виступає проти участі у перших післявоєнних виборах громадян, які незаконно виїхали за кордон під час війни та не повернулися в Україну.