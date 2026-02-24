У ВР працюють над законопроєктом про повоєнні вибори: Стефанчук назвав терміни його презентації

У Верховній Раді готують комплексний законопроєкт, який має визначити порядок проведення виборів після завершення війни. Ба більше, представити напрацьований документ у сесійній залі планують уже найближчим часом.

Як повідомляє видання Новини.LIVE, про це очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив під час YES Meeting, який організували з нагоди річниці повномасштабного вторгнення.

За словами спікера парламенту, нині триває системна робота над законодавчими змінами, які повинні закласти чіткі правила повоєнного виборчого процесу. До обговорення, зокрема, залучені народні депутати, представники Центральної виборчої комісії, експерти та громадські діячі.

Водночас ключовою передумовою для проведення виборів, наголосив Стефанчук, залишається безпекова складова. Йдеться не лише про фізичний захист громадян під час голосування, а й про створення умов, за яких результати волевиявлення будуть прозорими, легітимними та беззаперечно визнаними міжнародною спільнотою.

Окремої уваги, за його словами, потребує питання забезпечення виборчих прав військовослужбовців, які сьогодні перебувають на фронті. Так само принциповим є механізм участі у голосуванні мільйонів українців, що через війну змушені перебувати за кордоном. За попередніми оцінками, йдеться приблизно про вісім мільйонів громадян. Крім того, передбачається залучення міжнародних спостерігачів.

Також голова парламенту зауважив, що робоча група працює без жорстко визначених строків. За його словами, ніхто не встановлює формальних дедлайнів, оскільки пріоритетом є не швидкість ухвалення, а якість законодавчого рішення. Документ має бути таким, щоб отримати підтримку народних депутатів у залі та повністю відповідати демократичним стандартам, які визнають міжнародні партнери України.

"Ніхто не тисне на робочу групу, нам важливо якісний продукт. Ніяких там термінів ніхто їм не встановлює, вони працюють. Але в мене прохання просто працювати ефективно. Ніяких термінів, що я сказав, до першого, до 15, такого немає", — пояснив він.

Що стосується фінансової складової, то розрахунки вартості можливих виборів здійснюватиме Центральна виборча комісія. Питання ж фінансування, зокрема із залученням міжнародної допомоги, стане предметом окремих перемовин. З огляду на воєнні реалії та масштабні потреби повоєнного відновлення, підтримка партнерів у цьому питанні, як зазначив Стефанчук, є вкрай важливою — і Україна, за його словами, розраховує на неї.

"Я думаю, що це буде предметом нашого спілкування з колегами. Тому що ми розуміємо, що поки Україна в війні, а потім після війни питання відновлення, у нас дуже важлива якраз підтримка в цьому фінансовому питанні з боку наших партнерів. Я думаю, що така підтримка буде", — цитує очільника ВРУ видання Новини.LIVE.

Нагадаємо, що раніше народна депутатка від партії "ЄС" Ніна Южаніна розповідала про приховану версію законопроєкту щодо виборів, яка відрізняється від того документа, над яким зараз офіційно працюють народні депутати. За її словами, цей законопроєкт передбачає проведення виборів під час війни, а не після її завершення.

Крім того, нардеп "Батьківщини" Сергій Євтушок заявив, що референдум із одним питанням можна теоритично провести у додатку "Дія", однак вибори в умовах тимчасового перемир'я є неприйнятними.