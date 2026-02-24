Референдум може пройти в "Дії": нардеп запропонував провести вибори через банк

В Україні продовжують підготовку до проведення можливих виборів та референдуму. Водночас наразі незрозуміло, в якому форматі можна провести вибори.

Одним з варіантів для проведення референдуму — голосування в додатку "Дія". Про це заявив нардеп "Батьківщини" Сергій Євтушок в інтерв'ю на каналі "Суперпозиція".

На його думку, проведення виборів в умовах тимчасового перемир'я є неприйнятним. Натомість обов'язковим для проведення виборів є надання безпекових гарантій, а також проведення повноцінної передвиборчої кампанії.

Євтушок пояснив, що наразі немає розуміння того, як можуть бути проведені вибори в умовах війни. Через це будуть серйозні питання і до легітимності цих виборів.

Він очікує, що будуть проведені вибори "за закритими списками", але із додатковим механізмом.

"Ми бачили Смілянський намагається пропонувати через "Укрпошту" це зробити (провести вибори — ред.). Ну теж така історія це сумнівна, бо… Тоді вже краще не через листонош і ці машини "Укрпошти", краще вже через якийсь банк, там де є машини ці броньовані, які перевозять гроші, там вже більше безпеки. Бо гарантії про перевезення бюлетнів ніхто не дасть. Виглядає бутафорною така пропозиція від Смілянського і нереалістичною", — заявив нардеп.

Натомість референдум з одним питанням, за його словами, може бути проведений в додатку "Дія".

Раніше гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що провести вибори під час війни цілком реально. Однак для цього знадобляться послуги національного поштового оператора.

Нагадаємо, в Україні нібито існує прихована версія законопроєкту щодо виборів, яка відрізняється від документа, над яким зараз офіційно працюють у ВРУ депутати. За словами народної депутатки від партії "ЄС", Ніни Южаніної, цей законопроєкт передбачає проведення виборів під час війни, а не після її завершення.

Раніше колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що, найімовірніше, війна в Україні у 2026 році продовжиться, але країна може провести вибори президента навіть під час бойових дій.

Натомість міський голова Дніпра Борис Філатов вважає, що проведення виборів в Україні наразі "не на часі", адже цьому не сприяє безпекова ситуація в державі, а крім того, відбувається певна "дебілізація" українців через соціальні мережі.