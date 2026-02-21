Бюлетені на фронт: Смілянський заявив про готовність "Укрпошти" допомогти з виборами

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський вважає, що провести вибори під час війни цілком реально. Для цього знадобляться послуги національного поштового оператора.

Голосування поштою у Сполучених Штатах є цілком звичною історією, адже за місяць до виборів американським військовим на бази по всьому світу надсилають бюлетені. Про це журналістці Яніні Соколовій у програмі "Рандеву" розповів очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, військові, які приписані до певної місцевості й хочуть проголосувати за губернатора чи інших кандидатів, голосують і відправляють заповнені бюлетені назад.

"Тому вигадувати велосипед не потрібно — давно існують різні способи. Кожен із них має свої переваги та недоліки", — зазначив глава "Укрпошти", наголосивши на обов'язковому контролі.

Відео дня

Якщо військовим у певний батальйон було відправлена конкретна кількість бюлетенів, то "Укрпошта" має проконтролювати, що повернулося теж таке саме число.

Також можна знайти рішення для голосування українців за кордоном, і вони відомі, зазначив Ігор Смілянський, додавши, що це питання більше як до народних депутатів, так і до країни в цілому, як вони ставляться до такої можливості.

"Місяць — цілком достатньо", — заявив керівник "Укрпошти" щодо строків на підготовку до процесу волевиявлення.

Військові на позиціях також можуть отримати бюлетені поштою, зазначив Смілянський, пояснивши, що у прифронтових містах бійці так чи інакше все одно знаходяться неподалік "Укрпошти", коли їдуть за продуктами або перебувають у місцях відпочинку.

"Більш того, можна розіслати бюлетені командирам, а вони передадуть їх особовому складу. Це ж не іменні бюлетені", — вважає топменеджер, пояснивши, що підрозділи можуть отримувати бюлетені по конкретній кількості особового складу, який числиться у ньому.

Нагадаємо, в Україні нібито існує прихована версія законопроєкту щодо виборів, яка відрізняється від документа, над яким зараз офіційно працюють у ВРУ депутати. За словами народної депутатки від партії "ЄС", Ніни Южаніної, цей законопроєкт передбачає проведення виборів під час війни, а не після її завершення.

Раніше колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що, найімовірніше, війна в Україні у 2026 році продовжиться, але країна може провести вибори президента навіть під час бойових дій.