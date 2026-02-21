Бюллетени на фронт: Смелянский заявил о готовности "Укрпочты" помочь с выборами

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский считает, что провести выборы во время войны вполне реально. Для этого понадобятся услуги национального почтового оператора.

Голосование по почте в Соединенных Штатах является вполне привычной историей, ведь за месяц до выборов американским военным на базы по всему миру присылают бюллетени. Об этом журналистке Янине Соколовой в программе "Рандеву" рассказал глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

По его словам, военные, которые приписаны к определенной местности и хотят проголосовать за губернатора или других кандидатов, голосуют и отправляют заполненные бюллетени обратно.

"Поэтому изобретать велосипед не нужно — давно существуют разные способы. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки", — отметил глава "Укрпочты", подчеркнув обязательный контроль.

Если военным в определенный батальон было отправлено конкретное количество бюллетеней, то "Укрпочта" должна проконтролировать, что вернулось тоже такое же число.

Также можно найти решение для голосования украинцев за рубежом, и они известны, отметил Игорь Смелянский, добавив, что это вопрос больше как к народным депутатам, так и к стране в целом, как они относятся к такой возможности.

"Месяц — вполне достаточно", — заявил руководитель "Укрпочты" относительно сроков на подготовку к процессу волеизъявления.

Военные на позициях также могут получить бюллетени по почте, отметил Смелянский, пояснив, что в прифронтовых городах бойцы так или иначе все равно находятся неподалеку от "Укрпочты", когда едут за продуктами или находятся в местах отдыха.

"Более того, можно разослать бюллетени командирам, а они передадут их личному составу. Это же не именные бюллетени", — считает топ-менеджер, пояснив, что подразделения могут получать бюллетени по конкретному количеству личного состава, который числится в нем.

Напомним, в Украине якобы существует скрытая версия законопроекта о выборах, которая отличается от документа, над которым сейчас официально работают в ВРУ депутаты. По словам народного депутата от партии "ЕС", Нины Южаниной, этот законопроект предусматривает проведение выборов во время войны, а не после ее завершения.

Ранее бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, скорее всего, война в Украине в 2026 году продолжится, но страна может провести выборы президента даже во время боевых действий.