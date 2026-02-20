Существует скрытая версия законопроекта о выборах: в ВР объяснили, возможны ли они во время войны

В Украине существует скрытая версия законопроекта о выборах, которая отличается от того документа, над которым сейчас официально работают народные депутаты. По словам народного депутата от партии "ЕС" Нины Южаниной, этот законопроект предусматривает проведение выборов во время войны, а не после ее завершения.

В комментарии ютуб-каналу "Супер позиция" Южанина отметила, что хотя детали скрытого проекта остаются неизвестными, пока планируются специальные избирательные участки для военных. Она добавила, что власть не видит в этом ничего проблемного, однако для политических сил это является серьезным вызовом, поскольку президент Украины остается легитимным и любые выборы во время войны могут вызвать вопросы относительно своей законности на международном уровне.

"Я не знаю этих подробностей, но понятно, что будут какие-то специальные участки для военных. То есть такой разговор идет, это готовится, и власть ничего не видит в этом плохого, хотя для нас это является на самом деле вызовом. До сих пор у нас президент остается легитимным. После таких выборов, думаю, замечаний со стороны различных недружественных к Украине стран будет много", — пояснила нардеп.

Кроме того, депутат пояснила, что сейчас открыто работают рабочие группы над законопроектом о послевоенных выборах, однако ключевым для принятия может стать другой документ, который предусматривает голосование именно в условиях военного времени. По ее словам, риторика некоторых политиков, в частности председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, может свидетельствовать об ускорении избирательного процесса, хотя это официально не подтверждено.

Также в интервью она сказала, что проведение выборов возможно только при условии как минимум 60-дневного прекращения огня, о чем заявлял президент. Однако, если Россия не согласится на такое перемирие, проведение демократических выборов станет невозможным, а их легитимность в международных странах будет под сомнением.

"То есть без прекращения огня даже говорить о выборах невозможно. Я обрадовалась, потому что впервые прозвучала риторика, что сначала должно быть прекращение огня, а уже потом — избирательный процесс. Это дало надежду, что в переговорном процессе могут существовать определенные договоренности по этому поводу. Однако на последних переговорах представитель Российской Федерации, а также, как я понимаю, Путин, заявили, что могут предоставить только один день без огня для проведения выборов. Очевидно, что тогда избирательный процесс фактически отсутствует", — добавила депутат.

Более того, позиция России относительно территорий и прекращения огня остается неизменной, и в целом это усложняет любые договоренности. Поэтому до появления надлежащих условий для честного избирательного процесса Украина должна сохранять легитимность действующего президента и ожидать возможности проведения следующих выборов в полноценном демократическом формате.

"Я даже не представляю сейчас, кто является таким сильным инициатором проведения выборов. Или это все же господин Трамп, президент Соединенных Штатов, или его позиция как-то влияет на мнение Российской Федерации — не знаю. Совершенно очевидно, что учитывая различные факторы, вероятно, существуют моменты, когда действия президента Зеленского кого-то не устраивают. Но он законно избран на демократических выборах. Поэтому мы должны стоять на этом, пока не появится возможность провести следующие очередные или внеочередные выборы нормальным демократическим способом", — пояснила она.

До этого, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, скорее всего, война в Украине в 2026 году продолжится, но страна может провести выборы президента даже во время конфликта.

Напомним, что, как говорится в отчете Института изучения войны, Кремль активизировал влияние на политическое будущее Украины, продвигает нарратив о "нелегитимности" власти и делает выборы инструментом давления. В Москве уже заявили, что результаты голосования не признают, если они не приведут к правительству, выгодному России.