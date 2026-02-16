Хотят создать в Киеве пророссийское правительство: почему РФ отклонит любые результаты выборов, — ISW

Кремль активизировал попытки повлиять на политическое будущее Украины, продвигая нарратив о "нелегитимности" действующей власти и тему выборов как инструмент давления. В то же время в Москве уже дают понять, что результаты голосования не признают, если они не приведут к формированию выгодного России правительства.

Как отмечается в отчете Института изучения войны, российское руководство системно использует тему выборов как инструмент политического давления и дискредитации украинской власти. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью российскому агентству ТАСС 15 февраля снова повторил нарративы о "нелегитимности" президента Владимира Зеленского.

Он также заявил, что инициатива, которую ранее озвучивал президент России Владимир Путин, о введении временной внешней администрации под контролем Организации Объединенных Наций остается в силе. По его словам, такой формат якобы позволил бы провести "демократические" выборы и сформировать власть, с которой Москва могла бы заключать международные соглашения. Фактически же Кремль дает сигнал, что не рассматривает нынешнее украинское правительство как сторону для подписания каких-либо договоренностей и заранее ставит под сомнение результаты выборов, проведенных без его влияния.

Аналитики отмечают, что подобные заявления являются прямым посягательством на суверенитет Украины. Ранее такие предложения уже отвергли генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт, поскольку они противоречат Конституции Украины и базовому праву граждан самостоятельно выбирать власть.

В отчете также обращают внимание на то, что Россия пытается заранее сформировать основания для непризнания любых выборов. В частности, в Кремле заявляют о якобы препятствовании голосованию украинцев, находящихся на территории РФ. В то же время остается открытым вопрос, кого именно Москва будет считать "украинцами", учитывая масштабную принудительную паспортизацию жителей оккупированных территорий.

В общем, аналитики считают, что требование провести выборы еще до заключения полноценного мирного соглашения фактически лишает Украину возможности контролировать избирательный процесс, особенно за пределами своей территории. При этом Россия может использовать голосование на подконтрольных ей территориях для прямого вмешательства в результаты.

Отдельно подчеркивается, что Кремль пытается легитимизировать свою позицию, ссылаясь на собственный опыт. В частности, Михаил Галузин называет президентские выборы 2024 года в России доказательством возможности голосования во время войны, а также вспоминает псевдореферендумы 2022 года на оккупированных украинских территориях. Также в отчете отмечается, что эти процессы не соответствовали никаким стандартам свободных и честных выборов и сопровождались масштабными нарушениями.

Кроме того, украинское законодательство прямо запрещает проведение выборов в период военного положения, что существенно отличает ситуацию от российской практики. При этом Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности провести выборы сразу после создания безопасных условий в соответствии с Конституцией.

Дополнительным подтверждением позиции Москвы стали заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который подчеркнул, что будущая украинская власть должна быть "дружественной" к России. По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что Кремль фактически не рассматривает вариант существования независимого политического курса Украины.

"Настаивание России на выборах в Украине как на определенной связи с легитимностью любого мирного соглашения является неискренним, поскольку Кремль четко дал понять, что он будет отрицать легитимность любого украинского правительства, которое не позволит России контролировать свой состав и политическую ориентацию", — говорится в отчете.

Напомним, что, по данным Центральной избирательной комиссии, в списках избирателей на оккупированных территориях указано 42 тысячи человек старше 100 лет. Кроме того, общее число людей в реестре снизилось, и сейчас составляет 34 миллиона.

Также Фокус писал, что, по мнению народного депутата Украины Федора Вениславского, подготовить проведение выборов до мая невозможно. В частности пока даже нет ни проекта соответствующего закона, ни рабочей группы для обсуждения документа