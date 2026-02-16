Хочуть створити у Києві проросійський уряд: чому РФ відхилить будь-які результати виборів, — ISW

Кремль активізував спроби вплинути на політичне майбутнє України, просуваючи наратив про "нелегітимність" чинної влади та тему виборів як інструмент тиску. Водночас у Москві вже дають зрозуміти, що результати голосування не визнають, якщо вони не приведуть до формування вигідного Росії уряду.

Як зазначається у звіті Інститут вивчення війни, російське керівництво системно використовує тему виборів як інструмент політичного тиску та дискредитації української влади. Заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін в інтерв’ю російському агентству ТАСС 15 лютого знову повторив наративи про "нелегітимність" президента Володимира Зеленського.

Він також заявив, що ініціатива, яку раніше озвучував президент Росії Володимир Путін, щодо запровадження тимчасової зовнішньої адміністрації під контролем Організації Об'єднаних Націй залишається чинною. За його словами, такий формат нібито дав би змогу провести "демократичні" вибори та сформувати владу, з якою Москва могла б укладати міжнародні угоди. Фактично ж Кремль дає сигнал, що не розглядає нинішній український уряд як сторону для підписання будь-яких домовленостей і наперед ставить під сумнів результати виборів, проведених без його впливу.

Аналітики наголошують, що подібні заяви є прямим зазіханням на суверенітет України. Раніше такі пропозиції вже відкинули генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та представник Ради національної безпеки Білого дому Джеймс Хьюїтт, оскільки вони суперечать Конституції України та базовому праву громадян самостійно обирати владу.

У звіті також звертають увагу на те, що Росія намагається заздалегідь сформувати підстави для невизнання будь-яких виборів. Зокрема, у Кремлі заявляють про нібито перешкоджання голосуванню українців, які перебувають на території РФ. Водночас залишається відкритим питання, кого саме Москва вважатиме "українцями", з огляду на масштабну примусову паспортизацію мешканців окупованих територій.

Загалом, аналітики вважають, що вимога провести вибори ще до укладення повноцінної мирної угоди фактично позбавляє Україну можливості контролювати виборчий процес, особливо за межами своєї території. При цьому Росія може використати голосування на підконтрольних їй територіях для прямого втручання у результати.

Окремо підкреслюється, що Кремль намагається легітимізувати свою позицію, посилаючись на власний досвід. Зокрема, Михайло Галузін називає президентські вибори 2024 року в Росії доказом можливості голосування під час війни, а також згадує псевдореферендуми 2022 року на окупованих українських територіях. Також у звіті наголошується, що ці процеси не відповідали жодним стандартам вільних і чесних виборів та супроводжувалися масштабними порушеннями.

Крім того, українське законодавство прямо забороняє проведення виборів у період воєнного стану, що суттєво відрізняє ситуацію від російської практики. При цьому Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність провести вибори одразу після створення безпечних умов відповідно до Конституції.

Додатковим підтвердженням позиції Москви стали заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який наголосив, що майбутня українська влада має бути "дружньою" до Росії. На думку аналітиків, це свідчить про те, що Кремль фактично не розглядає варіант існування незалежного політичного курсу України.

"Наполягання Росії на виборах в Україні як на певному зв'язку з легітимністю будь-якої мирної угоди є нещирим, оскільки Кремль чітко дав зрозуміти, що він заперечуватиме легітимність будь-якого українського уряду, який не дозволить Росії контролювати свій склад та політичну орієнтацію", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що, за даними Центральної виборчої комісії, у списках виборців на окупованих територіях зазначено 42 тисячі людей віком понад 100 років. Крім того, загальне число людей у реєстрі знизилося,і наразі становить 34 мільйони.

Також Фокус писав, що, на думку народного депутата України Федіра Веніславського, підготувати проведення виборів до травня неможливо. Зокрема наразі навіть немає ані проєкту відповідного закону, ані робочої групи для обговорення документу