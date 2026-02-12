На окупованих територіях є "столітні" виборці: число громадян у реєстрі суттєво зменшилося, — ЦВК

Кількість виборців, внесених до Державного реєстру, скоротилася до 34 мільйонів, тоді як на попередніх виборах у 2019 році їх було 39 мільйонів. Значна частина зареєстрованих громадян не має фактичного місця проживання, а дані про мешканців тимчасово окупованих територій залишаються неповними.

Як повідомляє hromadske, про це заявив перший заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо проведення виборів в умовах особливого періоду.

За його словами, серед 34 мільйонів виборців приблизно 1,4 мільйона людей не мають виборчої адреси, тобто фактичного місця проживання. Крім того, нині немає обміну даними з тимчасово окупованими територіями, і в реєстрі відсутня інформація про смертність.

Також Сергій Дубовик пояснив, що у списках виборців на окупованих територіях зазначено 42 тисячі людей віком понад 100 років, а понад тисяча осіб нібито старші за 115 років.

Він також уточнив, що внутрішньо переміщені особи повинні отримати можливість тимчасової зміни місця голосування. Для цього у проєкті закону про зміни до Державного реєстру виборців вже передбачено необхідні механізми. Залишилося лише разом із Мінцифри "налагодити протокол інформаційного обміну" та повідомити громадян про порядок голосування.

Нагадаємо, що видання Financial Times повідомило, що Дональд Трамп нібито наполягає на проведенні в Україні президентських виборів та референдуму щодо мирної угоди з Росією до 15 травня. За даними видання, у разі недотримання цього дедлайну США можуть відмовитися від гарантій безпеки для України. У матеріалі також припустили, що президент Володимир Зеленський оголосить дату голосувань 24 лютого.

Однак, президент України Володими Зеленський не підтвердив повідомлення видання Financial Times про нібито плани оголосити дату проведення президентських виборів та референдуму щодо територіальної цілісності країни 24 лютого. Він повідомив, що "вперше чує" про такі заяви і вважає їх недостовірними.

Ба більше, голова правління Громадської мережі "Опора" Ольга Айвазовська пояснила, що підготовка повоєнних виборів в Україні може зайняти не лише місяці, а й роки через безпекові та організаційні виклики. За її словами, особливо складною є ситуація на деокупованих територіях, де можуть бути відсутні базові сервіси — стабільна робота екстрених служб, доступ до медичної допомоги та належний рівень захисту громадян.