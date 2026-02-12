На оккупированных территориях есть "столетние" избиратели: число граждан в реестре уменьшилось, — ЦИК

Количество избирателей, внесенных в Государственный реестр, сократилось до 34 миллионов, тогда как на предыдущих выборах в 2019 году их было 39 миллионов. Значительная часть зарегистрированных граждан не имеет фактического места жительства, а данные о жителях временно оккупированных территорий остаются неполными.

Как сообщает hromadske, об этом заявил первый заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений по проведению выборов в условиях особого периода.

По его словам, среди 34 миллионов избирателей примерно 1,4 миллиона человек не имеют избирательного адреса, то есть фактического места жительства. Кроме того, сейчас нет обмена данными с временно оккупированными территориями, и в реестре отсутствует информация о смертности.

Также Сергей Дубовик пояснил, что в списках избирателей на оккупированных территориях указано 42 тысячи человек старше 100 лет, а более тысячи человек якобы старше 115 лет.

Відео дня

Он также уточнил, что внутренне перемещенные лица должны получить возможность временного изменения места голосования. Для этого в проекте закона об изменениях в Государственный реестр избирателей уже предусмотрены необходимые механизмы. Осталось только вместе с Минцифры "наладить протокол информационного обмена" и сообщить гражданам о порядке голосования.

Выборы в Украине: последние новости

Напомним, что издание Financial Times сообщило, что Дональд Трамп якобы настаивает на проведении в Украине президентских выборов и референдума по мирному соглашению с Россией до 15 мая. По данным издания, в случае несоблюдения этого дедлайна США могут отказаться от гарантий безопасности для Украины. В материале также предположили, что президент Владимир Зеленский объявит дату голосований 24 февраля.

Однако, президент Украины Владими Зеленский не подтвердил сообщения издания Financial Times о якобы планах объявить дату проведения президентских выборов и референдума по территориальной целостности страны 24 февраля. Он сообщил, что "впервые слышит" о таких заявлениях и считает их недостоверными.

Более того, председатель правления Общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская объяснила, что подготовка послевоенных выборов в Украине может занять не только месяцы, но и годы из-за вызовов в сфере безопасности и организационных вызовов. По ее словам, особенно сложной является ситуация на деоккупированных территориях, где могут отсутствовать базовые сервисы — стабильная работа экстренных служб, доступ к медицинской помощи и надлежащий уровень защиты граждан.