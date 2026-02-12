Подготовка к послевоенным выборам может занять годы: почему быстрого голосования не будет

Подготовка послевоенных выборов в Украине может занять не только месяцы, но и годы из-за безопасности и организационных вызовов. Процесс потребует обновления законодательства и комплексной оценки способности государства гарантировать безопасность избирателей.

Как рассказала председатель правления Общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская в эфире День.LIVE, в конце декабря в Верховной Раде была создана специальная рабочая группа по подготовке к первым послевоенным выборам. В частности, в ее состав вошли представители всех парламентских фракций и групп, а также эксперты, представители академической среды и юристы из профильных отраслей права.

По ее словам, в рамках этой работы функционируют семь подгрупп, которые в течение последних месяцев нарабатывали конкретные политики в сфере избирательного процесса. Речь идет об обеспечении избирательных прав военнослужащих, организации голосования для граждан Украины за рубежом, администрировании выборов, а также вопросах безопасности во время волеизъявления.

Кроме того, Айвазовская объяснила журналистам, что в этот день планируется презентация наработок двух подгрупп — по администрированию выборов и по безопасности. Последняя, по ее словам, является ключевой, поскольку перед запуском любого официального избирательного процесса государство должно провести детальный аудит безопасности в общинах и регионах.

В своем комментарии она добавила, что особенно сложной является ситуация на деоккупированных территориях, где могут отсутствовать базовые сервисы — стабильная работа экстренных служб, доступ к медицинской помощи и надлежащий уровень защиты граждан. При таких условиях, отметила эксперт, возникает вопрос целесообразности открытия избирательных участков, если государство не может гарантировать оперативное реагирование в случае чрезвычайной или террористической угрозы.

Отдельно Айвазовская обратила внимание, что даже в случае прекращения огня под международные гарантии необходимо пройти определенный переходный период, прежде чем можно будет говорить о старте выборов. По ее словам, пока остается открытым вопрос, какими именно должны быть эти гарантии и какие механизмы ответственности будут действовать в случае их нарушения со стороны России.

Сколько может занять подготовка послевоенных выборов в Украине

Она также подчеркнула, что парламентский процесс подготовки к послевоенным выборам не может завершиться за несколько месяцев. Пока не существует финальной редакции законопроекта, а после принятия любых решений Верховной Радой государству придется создавать соответствующую институциональную инфраструктуру и инфраструктуру безопасности, наделять ответственные органы полноценными мандатами и обеспечивать их реальную способность действовать.

"На самом деле подготовка такого процесса требует длительного времени — месяцев, а возможно и лет. Когда я увидела публикацию Financial Times, в подготовке которой также предоставляла комментарий, меня удивила констатация отдельных дат, ведь я не смогла подтвердить эту информацию ни из одного источника — ни со стороны оппозиции, ни со стороны власти, государственных институтов или дипломатического корпуса. Поэтому мне кажется, что речь идет скорее о тестировании позиций", — подчеркнула Айвазовская.

Она также отметила, что создание рабочей группы стало, в частности, результатом рекомендаций Европейской комиссии, ведь Украина в рамках евроинтеграционного курса обязана обеспечивать демократическую устойчивость и соответствие Копенгагенским критериям, что предусматривает комплексную подготовку правовой базы для первых послевоенных выборов.

Напомним, что в материале Financial Times говорится о подготовке Украины к возможным президентским выборам и референдуму по мирному соглашению с Россией. По информации издания, Дональд Трамп якобы настаивает на их проведении до 15 мая, а украинские и европейские чиновники считают такие сроки маловероятными.

Кроме того, Зеленский отреагировал на этот материал и отметил, что впервые слышит о таких заявлениях и считает их недостоверными.