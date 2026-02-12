Підготовка до повоєнних виборів може зайняти роки: чому швидкого голосування не буде

Підготовка повоєнних виборів в Україні може зайняти не лише місяці, а й роки через безпекові та організаційні виклики. Процес вимагатиме оновлення законодавства та комплексної оцінки спроможності держави гарантувати безпеку виборців.

Як розповіла голова правління Громадської мережі "Опора" Ольга Айвазовська в ефірі День.LIVE, наприкінці грудня у Верховній Раді було створено спеціальну робочу групу з підготовки до перших повоєнних виборів. Зокрема, до її складу увійшли представники всіх парламентських фракцій і груп, а також експерти, представники академічного середовища та юристи з профільних галузей права.

За її словами, у межах цієї роботи функціонують сім підгруп, які протягом останніх місяців напрацьовували конкретні політики у сфері виборчого процесу. Йдеться про забезпечення виборчих прав військовослужбовців, організацію голосування для громадян України за кордоном, адміністрування виборів, а також питання безпеки під час волевиявлення.

Крім того, Айвазовська пояснила журналістам, що цього дня планується презентація напрацювань двох підгруп — з адміністрування виборів та з безпеки. Остання, за її словами, є ключовою, оскільки перед запуском будь-якого офіційного виборчого процесу держава має провести детальний аудит безпеки в громадах і регіонах.

У своєму коментарі вона додала, що особливо складною є ситуація на деокупованих територіях, де можуть бути відсутні базові сервіси — стабільна робота екстрених служб, доступ до медичної допомоги та належний рівень захисту громадян. За таких умов, зазначила експертка, постає питання доцільності відкриття виборчих дільниць, якщо держава не може гарантувати оперативне реагування у разі надзвичайної чи терористичної загрози.

Окремо Айвазовська звернула увагу, що навіть у разі припинення вогню під міжнародні гарантії необхідно пройти певний перехідний період, перш ніж можна буде говорити про старт виборів. За її словами, наразі залишається відкритим питання, якими саме мають бути ці гарантії та які механізми відповідальності діятимуть у разі їх порушення з боку Росії.

Скільки може зайняти підготовна повоєнних виборів в Україні

Вона також підкреслила, що парламентський процес підготовки до повоєнних виборів не може завершитися за кілька місяців. Наразі не існує фінальної редакції законопроєкту, а після ухвалення будь-яких рішень Верховною Радою державі доведеться створювати відповідну інституційну та безпекову інфраструктуру, наділяти відповідальні органи повноцінними мандатами та забезпечувати їхню реальну спроможність діяти.

"Насправді підготовка такого процесу потребує тривалого часу — місяців, а можливо й років. Коли я побачила публікацію Financial Times, у підготовці якої також надавала коментар, мене здивувала констатація окремих дат, адже я не змогла підтвердити цю інформацію з жодного джерела — ані з боку опозиції, ані з боку влади, державних інституцій чи дипломатичного корпусу. Тому мені здається, що йдеться радше про тестування позицій", — наголосила Айвазовська.

Вона також зазначила, що створення робочої групи стало, зокрема, результатом рекомендацій Європейської комісії, адже Україна в межах євроінтеграційного курсу зобов’язана забезпечувати демократичну стійкість та відповідність Копенгагенським критеріям, що передбачає комплексну підготовку правової бази для перших повоєнних виборів.

Нагадаємо, що в матеріалі Financial Times йдеться про підготовку України до можливих президентських виборів та референдуму щодо мирної угоди з Росією. За інформацією видання, Дональд Трамп нібито наполягає на їх проведенні до 15 травня, а українські та європейські чиновники вважають такі терміни малоймовірними.

Крім того, Зеленський відреагував на цей матеріал та зауважив, що вперше чує про такі заяви і вважає їх недостовірними.