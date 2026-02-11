"Вперше чую": Зеленський відреагував на повідомлення FT про вибори в Україні 24 лютого

Президент України Володимир Зеленський не підтвердив повідомлення видання Financial Times про нібито плани оголосити дату проведення президентських виборів та референдуму щодо територіальної цілісності країни 24 лютого. Він повідомив, що "вперше чує" про такі заяви і вважає їх недостовірними.

Під час спілкування із журналістами глава держави зауважив, що питання виборів піднімають партнери України, проте самі українські власті їх ніколи не ініціювали, передає видання "Новини.LIVE". Крім того, Зеленський пояснив, що Україна готова до виборів лише за умови припинення вогню та надання відповідних гарантій безпеки.

"Щодо виборів, наміру оголосити їх 24-го я вперше чую — вперше про це повідомило Financial Times, зараз чую вдруге від вас. Я багато разів пояснював, що Україна готова до виборів лише за наявності відповідних гарантій безпеки. Питання виборів піднімають партнери, самі ж українські власті їх ніколи не ініціювали, але за умови припинення вогню вибори відбудуться", — пояснив Зеленський.

Також президент спростував інформацію про те, що Сполучені Штати нібито можуть відмовитися від гарантій безпеки України через питання виборів. Він підкреслив, що Вашингтон не пов’язує вибори з наданням "гарантій" і не висуває Києву жодних погроз щодо цього.

Вибори в Україні: що писали у матеріалі Financial Times

Варто зауважити, що видання Financial Times опублікувало матеріал, у якому зазначило, що Дональд Трамп нібито наполягає на проведенні в Україні президентських виборів та референдуму щодо мирної угоди з Росією до 15 травня. У статті повідомлялося, що у разі невиконання цього дедлайну США можуть відмовитися від гарантій безпеки для України.

Згідно з інформацією видання, очікувалося, що президент Володимир Зеленський оголосить дату виборів та референдуму 24 лютого. Водночас джерела в Офісі президента та посольстві США вирішили не коментувати цю інформацію. Українські та європейські чиновники відзначали, що проведення голосувань у такі терміни навряд є реалістичним через необхідність досягнення домовленостей із Росією та забезпечення безпеки.

У оточенні президента наголосили, що ключовою умовою для проведення виборів і референдуму залишається безпека. Поки вона не буде гарантована, оголошення дати не відбудеться. Також у Верховній Раді зазначили, що законодавча база для голосування у воєнний час ще не сформована, і підготовка до проведення виборів та референдуму потребує додаткового часу.

Крім того, експертка та голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська відзначила, що наразі у Верховній Раді немає голосів для змін законодавства для виборів у воєнний час. Загалом, вона вважає недоречним оголошувати дату 24 лютого, адже підтримка виборів під час активної фази війни становить лише близько 10% населення.

Також Фокус писав, що на плани проведення виборів в Україні відреагували у Кремлі. Зокрема, Дмитро Пєсков сказав, що наразі рано говорити про те, чи реальні наміри Володимира Зеленського оголосити про старт виборчої кампанії.