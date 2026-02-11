FT заявило про готовність Зеленського провести вибори: в Раді немає на це голосів

Експертка та голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, з якою також спілкувалось видання Financial Times, застерігає від політичних заяв щодо виборів у символічні для країни дати. Вона запевняє, у Верховній Раді наразі немає голосів для зміни чинного законодавства, яке необхідне для проведення виборчої кампанії у воєнний час.

У своєму Facebook Ольга Айвазовська наголосила, що станом на зараз лише 10% українців підтримують ідею проведення виборів під час гарячої фази війни.

Вона вважає, що ніхто не оголошуватиме 24 лютого про готовність провести вибори, оскільки це свідчитиме про нерозуміння настроїв суспільства, яке досі переживає травму повномасштабного вторгнення, пов’язаного з цією датою. На її думку, така ідея є неприйнятною, а необхідність проведення виборів під час гарячої фази війни підтримує усього 10% населення Україні.

"Робота в групах щодо напрацювання законодавства під перші повоєнні вибори триває, але є порозуміння щодо необхідності мінімум пів року від закінчення воєнного стану до дня початку виборчої кампанії. Чим більше дебатів навколо статей та положень закону про вибори, тим більше розуміння, що навіть ці строки є дуже оптимістичними", – зазначила Айвазовська.

Також вона додала. що 12 лютого збереться наступна велика парламентська група. Вона заслухає напрацювання 7 підгруп, які за місяць провели 32 засідання (включно з двома запланованими на сьогодні). Вони будуть потребувати продовження роботи у сфері медійної боротьби з російським втручанням тощо. Айвазовська підкреслює, що зміни мають стосуватися не лише виборчого законодавства, а й Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, а також процесуальних механізмів, зокрема у випадках можливого російського матеріального впливу.

"В парламенті точно немає голосів зараз ні за що і після напрацювання юридичної рамки у формі законопроекту, доведеться ще пройти не одну зустріч з фракціями та групами, де почнуть діяти и вмикатись інші інтереси: крім політичних – поточні життєві (санкції, розслідування тощо). Ця частина може бути складна та тривала, адже, немає більше одноголосся коаліції, яка б могла самодостатньо приймати рішення", - наголосила Айвазовська.

Вона також зауважує, що питання безпекових гарантій потребує не декларацій чи меморандумів, а повноцінної двосторонньої міжнародної угоди з ратифікацією парламентами. Цього нас повинен був навчити досвід, пов'язаний із Будапештським протоколом. Айвазовська наголошує, що неможливо втратити гарантії, які Україна ще навіть не отримала.

Нагадаємо, що за даними FT, Володимир Зеленський може 24 лютого оголосити про проведення президентських виборів, а також референдуму щодо мирної угоди з Росією. За даними журналістів, Україна продовжує підготовку до потенційного виборчого процесу. Ініціатива проведення виборів і референдуму лежить на боці президента США Дональда Трампа.

Раніше в ЦВК попереджали, з якими труднощами Україна може зіткнутися під час організації виборів. Зокрема, йдеться про забезпечення голосування для військовослужбовців і та громадян, що перебувають за кордоном. У ЦВК вважають, що онлайн-голосування або голосування поштою можуть бути вразливими для зовнішнього втручання.