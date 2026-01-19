Післявоєнні вибори в Україні: в ЦВК пояснили, як голосуватимуть біженці

Перед Україною при підготовці до післявоєнних виборів постане низка викликів, зокрема забезпечення голосування військовослужбовців і мільйонів біженців. У ЦВК вважають, що проведення голосування онлайн чи поштою підвищує ризики зовнішнього втручання.

Про те, як можуть відбуватися вбори в Україні після завершення війни, голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко розповів в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters, опублікованому 19 січня. За його словами, оновлення реєстру виборців і належна підготовка до голосування потребуватимуть чимало часу.

Олег Діденко наголосив, що обов'язковою умовою для голосування є припинення вогню та безпека для виборців. Окрім цього, викликами для організації голосування буде перебування мільйонів громадян за кордоном чи на передовій, зруйнована інфраструктура та невідповідність реєстру виборців реальній ситуації через міграційні зміни.

"Питання виборчого законодавства в мирний час в Україні дуже складні: вони не вирішувалися швидко чи легко. Тож зараз ці питання ще більше ускладнилися, бо викликів значно більше", — зазначив голова ЦВК.

Він додав, що голосування на тимчасово окупованих Росією територіях неможливе, проте Україна зможе забезпечити право голосу тим громадянам, які зможуть самостійно дістатися підконтрольної Києву території.

З січня 2026 року ЦВК дозволила виборцям оновлювати свої дані в реєстрі онлайн. З 2022 року ця функція була призупинена з міркувань безпеки.

Вибори в Україні: як можуть голосувати біженці та військові

За даними агентства Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, станом на січень за кордоном, здебільшого в країнах Європи, живуть близько 5,8 млн біженців з України, проте остаточної оцінки кількості виборців за кордоном немає, оскільки багато громадян не оновили свою реєстрацію.

"Нам потрібно знайти виборців та створити виборчу інфраструктуру", — зазначив голова ЦВК.

Діденко додав, що до повномасштабного вторгнення РФ за кордоном в посольствах у консульствах було 102 виборці дільниці, та зараз цієї кількості недостатньо для забезпечення голосування біженців.

У ЦВК вважають найреалістичнішим варіантом відкриття виборчих дільниць поза межами дипломатичних приміщень, оскільки голосування онлайн чи поштою несе ризики спроб дискредитації виборчого процесу.

Щодо забезпечення права голосу для військовослужбовців Діденко сказав, що Україна може спиратися на досвід 2019 року, коли тисячі військових були розгорнуті в Луганській і Донецькій областях.

За даними ЦВК, за час війни були зруйновані чи пошкоджені майже 2 000 з понад 30 000 виборчих дільниць, здебільшого у східних регіонах.

Нагадаємо, про те, що в Україні не можна проводити онлайн-вибори, також говорила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Аліна Загоруйко під час засідання робочої групи з виборів 8 січня. За її словами, підготовка такого формату може зайняти 5-15 років.

Президент України Володимир Зеленський 26 грудня казав, що законодавчі ініціативи щодо проведення виборів президента і референдуму вже існують, проте головним питанням лишається безпека.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна повинна провести вибори, в опублікованому 9 грудня інтерв'ю.