Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна провести вибори. За його словами, Київ "використовує війну", щоб відтягувати голосування.

Трамп висловився щодо виборів в Україні в інтерв'ю Politico, опублікованому 9 грудня. Він вважає, що перенесення виборів, навіть в умовах вторгнення Росії, суперечить принципам демократії.

"І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але виборів у них давно не було. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", — додав президент США.

Трамп заявив, що в Україні час провести вибори. На відео з 3:07.

Також Трамп відповів на питання ведучої щодо висловлення його сина Дональда Трампа-молодшого. Той заявив, що президент США може "покинути Україну" та усунутись з перемовного процесу.

"Ні, це не правда, але це й не цілком хибно. М'яч на їхньому боці. Якщо вони не читають угод… Ви знаєте, це непросто з Росією, тому що Росія має перевагу, і вона завжди мала, бо вона значно більша. Вона значно сильніша в цьому сенсі. Я віддаю належне українському народу і військовим за хоробрість і боротьбу, проте в якийсь момент розмір переможе в цілому", — відповів американський лідер.

Вибори в Україні неможливі під час воєнного стану

Верховна Рада України 8 жовтня підтримала у другому читанні та в цілому постанову №14031, яка визнає місцеві вибори неможливими під час війни.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик 26 червня розповідав, що після завершення воєнного стану на вибори в Раду буде 90 днів. При цьому він зазначав, що під час війни вибори заборонені Конституцією та законодавством.