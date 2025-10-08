Місцевих виборів не буде: Рада визнала їх неможливими під час війни

Верховна Рада України ухвалила постанову, що гарантує безперервну роботу органів місцевого самоврядування під час воєнного стану. Документ також визначає, що проведення місцевих виборів у нинішніх умовах є неможливим через збройну агресію Російської Федерації.

Як повідомляє офіційний вебпортал парламенту України, Верховна Рада сьогодні, 8 жовтня, підтримала у другому читанні та в цілому постанову №14031 "Про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні в умовах військової агресії Російської Федерації". Рішення стосується усіх рівнів місцевої влади — від сільських і селищних рад до обласних, а також голів громад.

У документі зазначено, що організація та проведення місцевих виборів із дотриманням норм національного законодавства та європейських демократичних стандартів є неможливими під час дії воєнного стану. Відповідальність за цю ситуацію покладається на державу-агресора — Російську Федерацію.

Також у постанові підкреслено, що стабільне функціонування органів місцевого самоврядування є необхідною умовою безперервності влади, підтримання правопорядку, забезпечення національної безпеки, оборони та життєдіяльності громад. Повноваження чинних рад і голів залишаються чинними до моменту проведення нових виборів після завершення війни.

"Сталий розвиток місцевих громад і здійснення повноважень, передбачених Конституцією та законами України, — обов’язкова умова дотримання принципу безперервності влади", — зазначено в документі.

Нагадаємо, Верховна Рада вже неодноразово розглядала питання організації виборчого процесу в умовах воєнного стану. Раніше Центральна виборча комісія повідомляла, що проведення будь-яких виборів у цей період суперечить Конституції та чинному законодавству. Нові місцеві вибори планують організувати після завершення війни та скасування воєнного стану.

Як повідомляв Фокус, чергові місцеві вибори в Україні, які були заплановані цієї осені, не відбудуться через продовження воєнного стану. У зв’язку з цим парламент не призначив дату голосування, а чинні органи місцевого самоврядування залишаються на своїх посадах.

Фокус також писав, що на парламентському порталі з’явився законопроєкт щодо виборів. Загалом, парламентарі пропонують ввести прозоріші правила, обов’язкові регіональні списки, гендерні квоти та обмеження на кількість кандидатів у регіонах.