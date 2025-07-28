В Україні скасовані місцеві вибори-2025: що стало основною причиною, — ЦВК

Чергові місцеві вибори в Україні, які були заплановані цієї осені, не відбудуться через продовження воєнного стану. У зв’язку з цим парламент не призначив дату голосування, а чинні органи місцевого самоврядування залишаються на своїх посадах.

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Центральна виборча комісія пояснила, що відповідно до чинного законодавства місцеві вибори мають відбуватися одночасно по всій Україні в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень місцевих рад і голів. Таким чином, у 2025 році голосування планувалося на останню неділю жовтня.

Верховна Рада зобов’язана визначити дату виборів не пізніше, ніж за 90 днів до голосування. Однак через воєнний стан, який діє в країні у зв’язку з повномасштабною агресією Росії, організація та проведення виборів наразі неможливі. Саме тому парламент не ухвалював рішення щодо призначення місцевих виборів.

У ЦВК також підкреслили, що наразі відсутні підстави для формування нових складів територіальних виборчих комісій та внесення кандидатур, адже процес підготовки виборів не розпочинався.

Крім того, в Комісії наголосили, що політичні партії можуть подавати кандидатури до ТВК лише після офіційного призначення дати виборів Верховною Радою.

“Якби не російська агресія й страшна війна, яку розв’язали проти України росіяни, ми би зараз уже вступали в період підготовки й організації чергових місцевих виборів, зокрема, відповідно до вимог виборчого законодавства місцеві осередки політичних партій мали би змогу вносити подання кандидатур до нового складу територіальних виборчих комісій. Проте під час дії воєнного стану жодні вибори не організовуються і не проводяться, відтак, члени ТВК, склад яких було сформовано на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, продовжують здійснювати свої повноваження до сформування нового складу відповідної територіальної виборчої комісії”, – пояснив член Комісії Сергій Постівий.

Раніше Фокус писав, що на парламентському порталі з’явився законопроєкт щодо виборів. Загалом, парламентарі пропонують ввести прозоріші правила, обов’язкові регіональні списки, гендерні квоти та обмеження на кількість кандидатів у регіонах. Також планують змінити розподіл мандатів, враховувати «невикористані голоси» і автоматично визнавати обраними кандидатів, які подолали квоту.

Також заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик розповідав, що вибори зможуть провести лише після завершення воєнного стану. Після цього українці обиратимуть і президента, і нардепів, і місцеву владу, але не одночасно.