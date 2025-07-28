В Украине отменены местные выборы-2025: что стало основной причиной, — ЦИК

Очередные местные выборы в Украине, которые были запланированы этой осенью, не состоятся из-за продления военного положения. В связи с этим парламент не назначил дату голосования, а действующие органы местного самоуправления остаются на своих должностях.

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Центральная избирательная комиссия объяснила, что в соответствии с действующим законодательством местные выборы должны проходить одновременно по всей Украине в последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и глав. Таким образом, в 2025 году голосование планировалось на последнее воскресенье октября.

Верховная Рада обязана определить дату выборов не позднее, чем за 90 дней до голосования. Однако из-за военного положения, которое действует в стране в связи с полномасштабной агрессией России, организация и проведение выборов пока невозможны. Именно поэтому парламент не принимал решение о назначении местных выборов.

В ЦИК также подчеркнули, что сейчас отсутствуют основания для формирования новых составов территориальных избирательных комиссий и внесения кандидатур, ведь процесс подготовки выборов не начинался.

Кроме того, в Комиссии отметили, что политические партии могут подавать кандидатуры в ТИК только после официального назначения даты выборов Верховной Радой.

"Если бы не российская агрессия и страшная война, которую развязали против Украины россияне, мы бы сейчас уже вступали в период подготовки и организации очередных местных выборов, в частности, в соответствии с требованиями избирательного законодательства местные ячейки политических партий имели бы возможность вносить представление кандидатур в новый состав территориальных избирательных комиссий. Однако во время действия военного положения никакие выборы не организуются и не проводятся, поэтому члены ТИК, состав которых был сформирован на очередных местных выборах 25 октября 2020 года, продолжают осуществлять свои полномочия до формирования нового состава соответствующей территориальной избирательной комиссии", — пояснил член Комиссии Сергей Постивый.

Ранее Фокус писал, что на парламентском портале появился законопроект о выборах. В общем, парламентарии предлагают ввести более прозрачные правила, обязательные региональные списки, гендерные квоты и ограничения на количество кандидатов в регионах. Также планируют изменить распределение мандатов, учитывать "неиспользованные голоса" и автоматически признавать избранными кандидатов, которые преодолели квоту.

Также заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик рассказывал, что выборы смогут провести только после завершения военного положения. После этого украинцы будут выбирать и президента, и нардепов, и местную власть, но не одновременно.