"Выборы в состоянии войны?" Нардеп раскритиковал новый законопроект, зарегистрированный в Раде

На парламентском портале появился законопроект о выборах. Парламентарии предлагают усовершенствовать правовое регулирование избирательного процесса "с учетом реалий сегодняшнего дня".

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Авторы проекта Закона о внесении изменений в Избирательный кодекс Украины — в основном являются членами фракции "Батьківщина". На него 12 июля обратил внимание народный депутат Александр Федиенко.

Парламентарий оценил законопроект №13464, зарегистрированный в Верховной Раде 10 июля, как достаточно содержательный и содержащий много изменений. Однако ему "режет глаз" первый абзац из обоснования необходимости принятия этого Закона в пояснительной записке, где говорится о совершенствовании правового регулирования организации подготовки и проведения выборов, "в том числе с учетом реалий сегодняшнего дня".

Абзац, на котором сделал акцент нардеп Фото: Скриншот

"Реалий сегодняшнего дня, то есть выборы в состоянии войны? Нужны ли нам сейчас законодательные изменения относительно избирательного процесса? На мой взгляд, пока война, и не все граждане могут принимать участие, процесс может обернуться в другую сторону", — подчеркнул Федиенко.

Он пояснил, что несмотря на такое обоснование законопроект не затрагивает вопросы организации голосования отдельных категорий избирателей, в частности речь идет о военнослужащих, лицах с инвалидностью, внутренних переселенцах или гражданах, проживающих за рубежом. Фокус отмечает, что речь не идет и об организации или проведении выборов в условиях войны.

Зато законопроектом, как пояснил нардеп, предлагают:

усовершенствовать избирательный процесс благодаря более прозрачным, унифицированным и равным правилам;

упростить законодательные формулировки, изъяв ряд устаревших или чрезмерно детализированных норм;

обязать партии формировать региональные списки кандидатов в каждом регионе, вместо того чтобы автоматически подавать туда только своего первого кандидата из общенационального списка;

установить максимальное количество кандидатов для каждого из 25 избирательных регионов, например 28 для Киева и 26 для Львовской области;

обязать партии придерживаться гендерной квоты — минимум 2 женщины и 2 мужчин в каждой пятерке списка и не менее 30% кандидатов каждого пола в региональных списках;

распределять мандаты пропорционально суммарному количеству голосов за кандидатов, а не только за список партии;

ввести понятие "неиспользованные голоса", которые учитываются при окончательном подсчете;

автоматически считать избранными кандидатов, которые преодолели избирательную квоту.

"Многие статьи и части, содержавшие специфические правила для общин до 10 тыс. избирателей, исключаются. Роль партийных руководящих органов возрастает — в т.ч. в вопросах жеребьевки, выбора мандата для кандидата, что потенциально может влиять на прозрачность", — добавил Федиенко.

Напомним, член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что для проведения выборов в Украине после войны нужен законопроект. Над ним уже работают центральная избирательная комиссия и международные партнеры.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик объяснял, что во время военного положения проведение выборов невозможно, ведь это запрещено Конституцией и законодательством. Однако после того, как война закончится, запустится обратный отсчет до первых выборов — парламентских.