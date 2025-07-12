"Вибори у стані війни?" Нардеп розкритикував новий законопроєкт, зареєстрований у Раді

На парламентському порталі з’явився законопроєкт щодо виборів. Парламентарі пропонують удосконалити правове регулювання виборчого процесу «з урахуванням реалій сьогодення».

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Автори проєкту Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України — здебільшого є членами фракції "Батьківщина". На нього 12 липня звернув увагу народний депутат Олександр Федієнко.

Парламентар оцінив законопроєкт №13464, зареєстрований у Верховній Раді 10 липня, як досить змістовний і таки, що містить багато змін. Однак йому "ріже око" перший абзац з обґрунтування необхідності прийняття цього Закону у пояснювальній записці, де йдеться про вдосконалення правового регулювання організації підготовки й проведення виборів, "у тому числі з урахуванням реалій сьогодення".

Абзац, на якому зробив акцент нардеп Фото: Скриншот

"Реалій сьогодення, тобто вибори у стані війни? Чи потрібно нам зараз законодавчі зміни щодо виборчого процесу? На мій погляд, поки війна, і не всі громадяни можуть приймати участь, процес може обернутись в іншу сторону", — підкреслив Федієнко.

Він пояснив, що попри таке обґрунтування законопроєкт не зачіпає питання організації голосування окремих категорій виборців, зокрема йдеться про військовослужбовців, осіб з інвалідністю, внутрішніх переселенців або громадян, які проживають за кордоном. Фокус зазначає, що мова не йде й про організацію або проведення виборів в умовах війни.

Натомість законопроєктом, як пояснив нардеп, пропонують:

удосконалити виборчий процес завдяки більш прозорим, уніфікованим та рівним правилам;

спростити законодавчі формулювання, вилучивши низку застарілих або надмірно деталізованих норм;

зобов’язати партії формувати регіональні списки кандидатів у кожному регіоні, замість того щоб автоматично подавати туди лише свого першого кандидата з загальнонаціонального списку;

встановити максимальну кількість кандидатів для кожного з 25 виборчих регіонів, наприклад 28 для Києва та 26 для Львівської області;

зобов’язати партії дотримуватись гендерної квоти — мінімум 2 жінки й 2 чоловіків у кожній п’ятірці списку і не менш як 30% кандидатів кожної статі у регіональних списках;

розподіляти мандати пропорційно до сумарної кількості голосів за кандидатів, а не лише за список партії;

запровадити поняття "невикористані голоси", які враховуються при остаточному підрахунку;

автоматично вважати обраними кандидатів, які подолали виборчу квоту.

"Багато статей і частин, що містили специфічні правила для громад до 10 тис. виборців, виключаються. Роль партійних керівних органів зростає — у т.ч. в питаннях жеребкування, вибору мандату для кандидата, що потенційно може впливати на прозорість", — додав Федієнко.

Нагадаємо, член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський заявив, що для проведення виборів в України після війни потрібен законопроєкт. Над ним вже працюють центральна виборча комісія та міжнародні партнери.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик пояснював, що під час воєнного стану проведення виборів неможливе, адже це заборонено Конституцією та законодавством. Однак після того, як війна закінчиться, запуститься зворотний відлік до перших виборів — парламентських.