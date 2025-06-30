Вибори в Україні після війни: у Раді анонсували окремий законопроєкт (відео)

Щоб провести вибори в Україні після війни з Росією, потрібен окремий законопроект. Сумнівів у легітимності новообраних органів влади бути не повинно, впевнені в парламенті.

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Після завершення воєнного стану Україна зіткнеться з нюансами виборчого процесу, яких у мирний час не було. Про підготовку нових заходів розповів Radio NV народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Вибори мають відповідати міжнародним стандартам, упевнений Веніславський

Центральна виборча комісія та міжнародні партнери працюють над законопроєктом про післявоєнні вибори. Нардеп каже, що вибори мають максимально відповідати міжнародним стандартам, коли безпекова ситуація ще не повністю відповідає довоєнним умовам.

Крім безпеки, існує проблема виїзду мільйонів українців за кордон. Веніславський вважає за необхідне забезпечити участь у майбутніх виборах якомога ширшого кола громадян країни.

Водночас виборчий кодекс України допускає голосування в дипломатичних представництвах і консульських установах за кордоном. Але з урахуванням кількості громадян України за кордоном, зробити це неможливо.

"Це питання потрібно буде врегулювати. Можливо, як були приклади з практики, [голосувати] на стадіонах або в концертних залах. Дуже багато проблем, які зараз обговорюються", — додав політик.

Веніславського запитали, скільки часу треба ще на підготовку цього законопроєкту. Нардеп відповів, що документ можна підготувати швидше, ніж за півроку.

"Пару місяців і ми зможемо його підготувати, внести на розгляд залу. Головне всі ці питання вирішити. Щоб не було підстав сумніватися в легітимності новообраних органів влади", — підсумував він.

Нагадаємо, вибори в Україні потрібно провести за 60 днів після завершення воєнного стану. Після війни першими українці оберуть Верховну Раду.

Президент України Володимир Зеленський заявляв про "втому від війни з РФ". Він висловлював готовність піти з посади, але у військових умовах вважає себе "найдосвідченішою людиною".