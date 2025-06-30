Выборы в Украине после войны: в Раде анонсировали отдельный законопроект (видео)

Чтобы провести выборы в Украине после войны с Россией, нужен отдельный законопроект. Сомнений в легитимности новоизбранных органов власти быть не должно, уверены в парламенте.

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После завершения военного положения Украина столкнется с нюансами избирательного процесса, которых в мирное время не было. О подготовке новых мер рассказал Radio NV народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Выборы должны соответствовать международным стандартам, уверен Вениславский

Центральная избирательная комиссия и международные партнеры работают над законопроектом о послевоенных выборах. Нардеп говорит, что выборы должны максимально соответствовать международным стандартам, когда ситуация с безопасностью еще не полностью отвечает довоенным условиям.

Кроме безопасности, существует проблема выезда миллионов украинцев за рубеж. Вениславский считает необходимым обеспечить участие в будущих выборах как можно более широкого круга граждан страны.

В то же время избирательный кодекс Украины допускает голосование в дипломатических представительствах и консульских учреждениях за границей. Но с учетом числа граждан Украины за рубежом, сделать это невозможно.

"Этот вопрос нужно будет урегулировать. Возможно, как были примеры из практики, [голосовать] на стадионах или в концертных залах. Очень много проблем, которые сейчас обсуждаются", — добавил политик.

Вениславского спросили, сколько времени надо еще на подготовку данного законопроекта. Нардеп ответил, что документ можно подготовить быстрее, чем за полгода.

"Пару месяцев и мы сможем его подготовить, внести на рассмотрение зала. Главное все эти вопросы решить. Чтобы не было оснований сомневаться в легитимности новоизбранных органов власти", — заключил он.

Напомним, выборы в Украине нужно провести за 60 дней после завершения военного положения. После войны первыми украинцы выберут Верховную Раду.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял об "усталости от войны с РФ". Он выражал готовность уйти с должности, но в военных условиях считает себя "самым опытным человеком".