"Если мой народ захочет": Зеленский заявил, что всегда готов передать власть (видео)

Президент Владимир Зеленский признался, что устал от войны. Он заверил, что готов оставить должность, но в этих условиях является самым опытным человеком.

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"Я всегда готов. Но я не готов предать людей, людей, которых я люблю и уважаю за то, как мы все ведем себя во время такого тяжелого испытания", — сказал политик, отвечая на вопрос журналиста Sky News, задумывался ли он о передаче власти другому лидеру.

Зеленский признался, что ему было больно вручать посмертные награды Героя Украины родителям, чьи сыновья погибли на войне. Однако он считает своим большим долгом пройти это противостояние вместе со страной.

"Если мой народ захочет заменить меня (не то чтобы кто-то уже имел такое желание, но это принципиальный вопрос), если народ решит, что им нужен другой лидер, и будет иметь другое мнение — я не имею права спорить. Это факт. Я просто не буду иметь права оставаться", — заверил президент.

Он признался, что устал из-за войны в Украине, но отметил, что могут быть люди, которые устали не меньше или больше. Однако Зеленский убежден, что украинцы не имеют права поддаваться усталости.

Журналист спросил лидера, считает ли он себя лучшим для того, чтобы провести Украину через войну.

"Я — самый опытный. Возможно, не самый лучший. Всегда есть кто-то лучше тебя", — ответил Зеленский.

Он пояснил, что к его достижениям прилагали руки и другие люди, то есть это точно не было достигнуто в одиночку.

"По 20 разговоров с лидерами в день в сложные моменты... Все это нужно было выстраивать. Это не мелочи. Речь идет не просто о накоплении усилий, но и о том, чтобы давать результат. И не просто результат — нужно, чтобы этот результат дошел до Украины", — подчеркнул президент.

Он добавил, что достижение договоренностей — это лишь половина дела.

Напомним, президент Владимир Зеленский поставил под сомнение эффективность российской ракеты "Орешник" и подчеркнул, что против вражеских производителей этого оружия до сих пор не введены санкции. Это и другие главные заявления из интервью Фокус собрал в одном материале.

23 июня Зеленский встретился с британским королем Чарльзом III. Как отметили в СМИ, символическая встреча стала очередным жестом поддержки Украины.