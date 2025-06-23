Третий раз за год: Зеленский встретился с королем Британии Чарльзом III (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с британским королем Чарльзом ІІІ в Виндзорском замке 23 июня. Это был очередной жест поддержки Киева от монарха.

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Зеленский и Чарльз ІІІ пожали друг другу руки перед камерами на третьей встрече в 2025 году, сообщило агентство Reuters.

Cимволическая встреча с Зеленским стала очередным жестом поддержки Украины от короля Чарльза, подчеркивают журналисты.

Король Чарльз сделал жест поддержки Украины

У Зеленского 23 июня запланирован ряд других важных встреч, в частности, с премьер-министром Киром Стармером, спикером Палаты общин Линдси Гойлом и спикером Палаты лордов Джоном Макфолом.

Во время визита топ-чиновники будут обсуждать поддержку обороны Украины и способы оказания дополнительного давления на Россию.

"Основная цель визита — углубление оборонного сотрудничества", — объяснил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Кроме этого, глава государства будет общаться с украинскими военными, которых обучают в Великобритании, а также представителями аналитических центров.

Визит Зеленского в Лондон, как пишет издание The Times, состоится за день до собрания лидеров НАТО в Гааге на двухдневном саммите. На встрече они обсудят увеличение расходов на оборону. Зеленского пригласили на саммит, но он не будет участвовать в основных дискуссиях.

Напомним, предыдущая встреча Зеленского и короля Чарльза была в марте текущего года после конфликта с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Фокус писал о встрече короля Чарльза с военными и их семьями в Ларкхилле. Пользователи соцсетей обратили внимание на привлекательного сержанта, присутствовавшего на встрече.