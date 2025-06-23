Втретє за рік: Зеленський зустрівся з королем Британії Чарльзом III (фото)
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом ІІІ у Віндзорському замку 23 червня. Це був черговий жест підтримки Києва від монарха.
Зеленський і Чарльз ІІІ потиснули один одному руки перед камерами на третій зустрічі 2025 року, повідомило агентство Reuters.
Символічна зустріч із Зеленським стала черговим жестом підтримки України від короля Чарльза, підкреслюють журналісти.
У Зеленського 23 червня заплановано низку інших важливих зустрічей, зокрема, з прем'єр-міністром Кіром Стармером, спікером Палати громад Ліндсі Гойлом і спікером Палати лордів Джоном Макфолом.
Під час візиту топпосадовці обговорюватимуть підтримку оборони України та способи здійснення додаткового тиску на Росію.
"Основна мета візиту — поглиблення оборонного співробітництва", — пояснив прессекретар президента Сергій Нікіфоров.
Крім цього, глава держави спілкуватиметься з українськими військовими, яких навчають у Великій Британії, а також представниками аналітичних центрів.
Візит Зеленського до Лондона, як пише видання The Times, відбудеться за день до зборів лідерів НАТО в Гаазі на дводенному саміті. На зустрічі вони обговорять збільшення витрат на оборону. Зеленського запросили на саміт, але він не братиме участі в основних дискусіях.
Нагадаємо, попередня зустріч Зеленського і короля Чарльза була в березні поточного року після конфлікту з американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
Фокус писав про зустріч короля Чарльза з військовими та їхніми сім'ями в Ларкхіллі. Користувачі соцмереж звернули увагу на привабливого сержанта, присутнього на зустрічі.