Втретє за рік: Зеленський зустрівся з королем Британії Чарльзом III (фото)

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом ІІІ у Віндзорському замку 23 червня. Це був черговий жест підтримки Києва від монарха.

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Зеленський і Чарльз ІІІ потиснули один одному руки перед камерами на третій зустрічі 2025 року, повідомило агентство Reuters.

Символічна зустріч із Зеленським стала черговим жестом підтримки України від короля Чарльза, підкреслюють журналісти.

Король Чарльз зробив жест підтримки України

У Зеленського 23 червня заплановано низку інших важливих зустрічей, зокрема, з прем'єр-міністром Кіром Стармером, спікером Палати громад Ліндсі Гойлом і спікером Палати лордів Джоном Макфолом.

Під час візиту топпосадовці обговорюватимуть підтримку оборони України та способи здійснення додаткового тиску на Росію.

"Основна мета візиту — поглиблення оборонного співробітництва", — пояснив прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

Крім цього, глава держави спілкуватиметься з українськими військовими, яких навчають у Великій Британії, а також представниками аналітичних центрів.

Візит Зеленського до Лондона, як пише видання The Times, відбудеться за день до зборів лідерів НАТО в Гаазі на дводенному саміті. На зустрічі вони обговорять збільшення витрат на оборону. Зеленського запросили на саміт, але він не братиме участі в основних дискусіях.

Нагадаємо, попередня зустріч Зеленського і короля Чарльза була в березні поточного року після конфлікту з американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Фокус писав про зустріч короля Чарльза з військовими та їхніми сім'ями в Ларкхіллі. Користувачі соцмереж звернули увагу на привабливого сержанта, присутнього на зустрічі.