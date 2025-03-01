Король Чарльз зустрінеться із Зеленським раніше, ніж із Дональдом Трампом

Український президент у Лондоні проведе зустріч із Кіром Стармером, а також із британським монархом.

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Король Чарльз зустрінеться з Володимиром Зеленським перед вирішальною зустріччю в Лондоні українського президента з прем'єр-міністром Кіром Стармером. До Лондона Зеленський полетів після дуже напруженої дискусії в Білому домі. Про це пише Daily Mail.

Зеленський зустрівся з Кіром Стармером на Даунінг-стріт

Король Чарльз має намір зустрітися з Володимиром Зеленським після конфлікту з Дональдом Трампом, оскільки той продовжує наполягати на тому, що не вибачатиметься перед американським президентом.

Напруга сягнула апогею, оскільки український президент готується до вирішальних переговорів з європейськими лідерами цими вихідними, де Кір Стармер сподівається виступити мостом між США та Україною. Прем'єр-міністр зустрінеться із Зеленським на Даунінг-стріт 1 березня близько 19.00.

А з королем президент України зустрінеться вже 2 березня.

Новина про те, що король запросив президента України, з'явилася всього за два дні після того, як Кір Стармер урочисто передавши Дональду Трампу в Білому домі лист від монарха з його підписом.

Дональд Трамп прочитав лист одразу перед камерами і розчулився, назвавши Велику Британію "особливим місцем".

Дональд Трамп із листом від короля Чарльза Фото: The White House

Володимир Зеленський і Чарльз уже зустрічалися 2023 року. Тоді президент України назвав аудієнцію "дійсно особливим моментом для мене, для нашої країни".

Зустріч Зеленського і Чарльза у 2023 році Фото: Instagram theroyalfamily

Тим часом експерти попереджають, що без рішучих дій сюрреалістична сцена в Овальному кабінеті може означати кінець НАТО. Сам Зеленський подякував США за те, що вони "допомогли врятувати" український народ. А насамкінець додав, що "ми хочемо тільки міцних відносин з Америкою, і я дуже сподіваюся, що вони в нас будуть".

Нагадаємо, Фокус писав про те, як у США відреагували на перепалку в Білому домі. Частина республіканців була обурена тим, що сталося, і заявила, що це ставить під загрозу зовнішню політику США.