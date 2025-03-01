Король Чарльз встретится с Зеленским раньше, чем с Дональдом Трампом

Украинский президент в Лондоне проведет встречу с Киром Стармером, а также с британским монархом.

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Король Чарльз встретится с Владимиром Зеленским перед решающей встречей в Лондоне украинского президента с премьер-министром Киром Стармером. В Лондон Зеленский улетел после очень напряженной дискуссии в Белом доме. Об этом пишет Daily Mail.

Зеленский встретился с Киром Стармером на Даунинг-стрит

Король Чарльз намерен встретиться с Владимиром Зеленским после конфликта с Дональдом Трампом, поскольку тот продолжает настаивать на том, что не будет извиняться перед американским президентом.

Напряжение достигло апогея, поскольку украинский президент готовится к решающим переговорам с европейскими лидерами в эти выходные, где Кир Стармер надеется выступить в качестве моста между США и Украиной. Премьер-министр встретится с Зеленским на Даунинг-стрит 1 марта около 19.00.

А с королем президент Украины встретится уже 2 марта.

Новость о том, что король пригласил президента Украины появилась всего через два дня после того, как Кир Стармер торжественно передав Дональду Трампу в Белом доме письмо от монарха с его подписью.

Дональд Трамп прочел письмо сразу перед камерами и расчувствовался, назвав Великобританию "особенным местом".

Дональд Трамп с письмом от короля Чарльза Фото: The White House

Владимир Зеленский и Чарльз уже встречались в 2023 году. Тогда президент Украины назвал аудиенцию "действительно особенным моментом для меня, для нашей страны".

Встреча Зеленского и Чарльза в 2023 году Фото: Instagram theroyalfamily

Тем временем эксперты предупреждают, что без решительных действий сюрреалистическая сцена в Овальном кабинете может означать конец НАТО. Сам Зеленский поблагодарил США за то, что они "помогли спасти" украинский народ. А в заключение добавил, что "мы хотим только крепких отношений с Америкой, и я очень надеюсь, что они у нас будут".

Напомним, Фокус писал о том, как в США отреагировали на перепалку в Белом доме. Часть республиканцев была возмущена произошедшим и заявила, что это ставит под угрозу внешнюю политику США.