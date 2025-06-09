"Убивча посмішка": солдат, з яким зустрічався король Чарльз, став зіркою соцмереж

Король Чарльз зустрівся з військовими та їхніми сім'ями під час візиту до Королівського артилерійського полку в Ларкхіллі. І раптово в соцмережах звернули увагу на привабливого сержанта, який затьмарив монарха.

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Про це пише Daily Mail.

Короля Чарльза затьмарив симпатичний військовий

Фото та відео з'явилися в офіційних соцмережах королівської родини. Але зіркою став не 76-річний король Чарльз, а військовий, який супроводжував його під час стрільб.

Виявилося, що це сержант Ніл Мітчелл, командир загону 14-го полку 34-ї батареї, які позував у військовій формі та зеленому береті. Це означає, що він пройшов загальновійськовий курс командос та інтенсивну підготовку.

Користувачі Instagram назвали сержанта Мітчелла "красенем" і заявили, що у нього "убивча посмішка".

У коментарях під фото всі захоплювалися симпатичним військовим Фото: скриншот

"Хіба ми не будемо говорити про хлопця в зеленому береті на першій фотографії? Боже мій, який він гарний!", — написав один із коментаторів під фото.

А інший зазначив, що король йому симпатичний, але хлопець у "зеленому береті" його затьмарив.

"Я не британець, але я співатиму "Боже, бережи короля" весь день для цього джентльмена на першій фотографії", — пожартував ще один коментатор.

У коментарях також з'явилася сестра симпатичного сержанта Мітчелла і повідомила, що йому 46 років, але він одружений.

На навчаннях король Чарльз отримав у подарунок гравірований 105-міліметровий патрон, який був випущений під час його коронації. А також вистрілив з артилерійської зброї. Сержант Мітчелл зазначив, що монарх "впорався".

Корлоля Чарльза затьмарив симпатичний військовий Фото: The Royal Family/Х

"Він зробив це приголомшливо. Ми його трохи потренували, а потім просто переконалися, що він зробить усе правильно, і коли ми вийшли в ефір, він впорався", — пожартував сержант.

Король Чарльз стріляє з артилерійської гармати

Це не перший випадок, коли хтось із оточення короля Чарльза II привертає увагу своєю зовнішністю.

Підполковник Джонні Томпсон, також відомий як "гарячий конюший", підкорив тисячі сердець на коронації короля Карла в травні 2023 року. Ролики, де підполковник у кілті бере участь у королівських публічних заходах, стали вірусними. У підсумку Томпсон попросив перевести його на менш публічну посаду.

Ще однією зіркою коронації Чарльза стала "леді з мечем", або "дама в бірюзовому". Пенні Мордонт, членкиня Парламенту від консерваторів, стала першою в історії жінкою, яка виконувала важливу роль на коронації та несла меч перед королем. У соцмережах були від неї в захваті.