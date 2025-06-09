"Убийственная улыбка": солдат, с которым встречался король Чарльз, стал звездой соцсетей

Король Чарльз встретился с военными и их семьями во время визита в Королевский артиллерийский полк в Ларкхилле. И внезапно в соцсетях обратили внимание на привлекательного сержанта, который затмил монарха.

Related video

Об этом пишет Daily Mail.

Короля Чарльза затмил симпатичный военный

Фото и видео появились официальных соцсетях королевской семьи. Но звездой стал не 76-летний король Чарльз, а военный, который сопровождал его во время стрельб.

Оказалось, что это сержант Нил Митчелл, командир отряда 14-го полка 34-й батареи, которые позировал в военной форме и зеленом берете. Это значит, что он прошел общевойсковой курс коммандос и интенсивную подготовку.

Пользователи Instagram назвали сержанта Митчелла "красавчиком" и заявили, что у него "убийственная улыбка".

В комментариях под фото все восхищались симпатичным военным Фото: скриншот

"Разве мы не будем говорить о парне в зеленом берете на первой фотографии? Боже мой, какой он красивый!", - написал один из комментаторов под фото.

А другой отметил, что король ему симпатичен, но парень в "зеленом берете" его затмил.

"Я не британец, но я буду петь "Боже, храни короля" весь день для этого джентльмена на первой фотографии", - пошутил еще один комментатор.

В комментариях также появилась сестра симпатичного сержанта Митчелла и сообщила, что ему 46 лет, но он женат.

На учениях король Чарльз получил в подарок гравированный 105-миллиметровый патрон, который был выпущен во время его коронации. А также выстрелил из артиллерийского оружия. Сержант Митчелл отметил, что монарх "справился".

Корлоля Чарльза затмил симпатичный военный Фото: The Royal Family/Х

"Он сделал это потрясающе. Мы его немного потренировали, а затем просто убедились, что он сделает все правильно, и когда мы вышли в эфир, он справился", - пошутил сержант.

Король Чарльз стреляет из артиллерийского орудия

Это не первый случай, когда кто-то из окружения короля Чарльза II привлекает внимание своей внешностью.

Подполковник Джонни Томпсон, также известный как "горячий конюший", покорил тысячи сердец на коронации короля Карла в мае 2023 года. Ролики, где подполковник в килте участвует в королевских публичных мероприятиях стали вирусными. В итоге Томпсон попросил перевести его на менее публичную должность.

Еще одной звездой коронации Чарльза стала "леди с мечом", или "дама в бирюзовом". Пенни Мордонт, член Парламента от консерваторов, стала первой в истории женщиной, которая исполняла важную роль на коронации и несла меч перед королем. В соцсетях были от нее в восторге.