Красавчика-конюшего короля Чарльза перевели на менее заметную должность

Подполковник Джонатан Томпсон, который стал интернет-феноменом во время коронации, был переведен на "менее публичную роль" в Букингемском дворце. Томпсона, который поразил шотландским нарядом на церемонии, прозвали в соцсетях "горячим конюшим".

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Королевский конюший подполковник Джонатан Томпсон был переведен на "менее публичную роль" после того, как он, как сообщается, был слишком смущен вниманием общественности. Джонатан внезапно стал популярен после коронации короля Чарльза. В соцсетях отметили симпатичного молодого человека, которому очень шла форма и килт. Об этом пишет Daily Mail.

Подполковник Томпсон, которого в социальных сетях прозвали "горячим конюшим", когда-то был одним из самых высокопоставленных телохранителей покойной королевы, а теперь служит королю Чарльзу.

Сначала он обратил на себя внимание на похоронах королевы, завоевав легион поклонников, но непреднамеренно прославился во время коронации Чарльза.

Конюший Джонатан Томпсон на коронации Фото: Getty Images

С тех пор Томпсон, которого прозвали "горячим конюшим", регулярно сопровождал короля и королевскую семью и даже присоединился к их процессии в церкви в Сандрингеме на Рождество в прошлом году.

Но 40-летний подполковник Томпсон заметно отсутствовал во вторник, когда Чарльз встречался с премьер-министром Риши Сунаком .

Источник во дворце впоследствии сообщил The Times, что, он "остается старшим конюшим короля и королевы", но теперь подполковник Томпсон будет исполнять "более важную и менее публичную роль".

Роль подполковника Томпсона в качестве конюшего — офицера королевского двора, который помогает членам королевской семьи — заключалась в помощи королю в его повседневных обязанностях, стоянии рядом с ним на публичных мероприятиях и присмотре за каретами, каретами и автомобилями монарха, которые использовались на государственных церемониях.

Но инсайдеры предполагают, что его роль изменилась, потому что он был не слишком рад вниманию общественности, которое он получил после посещения нескольких громких мероприятий с Чарльзом.

Подполковник Джонатан Томпсон

Вместо этого он теперь будет помогать монарху в его личных делах и "выполнять свои обязанности вдали от глаз общественности".

Подполковник Томпсон уже несколько лет поддерживает отношения с королевской семьей. Он был одним из 5-го батальона Королевского полка Шотландии с 2006 года, а ранее служил покойной королеве. Он часто появлялся на важных встречах и мероприятиях.

Подполковник Джонатан Томпсон с королевой

Он приветствовал президента Украины Владимира Зеленского во время его поездки в Великобританию в феврале прошлого года и сопровождал тогдашнего премьер-министра Лиз Трасс на встречу с королем в Букингемском дворце в октябре 2022 года.

Его также заметили стоящим позади Гарри и Меган на праздновании Платинового юбилея Национальной службы Благодарения в соборе Святого Павла в июне 2022 года.

Подполковник Томпсон приветствовал Риши Сунака в Букингемском дворце в октябре прошлого года перед аудиенцией у короля Чарльза.

Вопреки мнению большинства людей, считающих, что он шотландец, подполковник Томпсон на самом деле родился в Морпете, Нортумберленд, и сейчас живет со своей семьей в Суррее.

Конюший Джонатан Томпсон с королем и королевой в Париже Фото: Getty Images

Он присоединился к армии в 2006 году и, согласно его LinkedIn, является командиром взвода. Считается, что он работал конюшим с Чарльзом как минимум последние два года.

В его профиле также указано, как он учился в Аберистуитском университете, который окончил в 2004 году по специальности "Экономика и политика с международными исследованиями".

Среди его хобби: регби и альпинизм, а также был членом корпуса подготовки офицеров.

Ранее в этом месяце сообщалось, что подполковник Томпсон, который расстался со своей женой два года назад, "нашел новую любовь" и теперь встречается с 33-летней пиарщицей Оливией Льюис. Оливия ранее работала на короля Чарльза и королеву Камиллу.

Джонатан Томпсон стал не единственной звездой коронации. Также всеобщее внимание привлекла Пенни Мордонт, член Парламента от консерваторов, также занимающая пост лорда-председателя Тайного совета. Пенни стала первой женщиной, которая исполняла настолько важную роль на коронации. Она несла меч.