Леди в бирюзовом. Кто такая Пенни Мордонт, которая несла меч на коронации короля Чарльза

Пенни Мордонт, член Парламента от консерваторов, стала первой в истории женщиной, которая исполняла важную роль на коронации.

Related video

Во время коронации короля Чарльза особенно выделялась леди в элегантном зеленом наряде и соответствующем головном уборе, которая несла меч перед королем и вручала его монарху, сидящему на троне. Это была Пенни Мордонт, член Парламента от консерваторов, также занимающая пост лорда-председателя Тайного совета. Об этом пишет Daily Mail.

Пенни стала первой женщиной в истории, которая принимала настолько важное участие в коронации. Впрочем в прошлом году она вошла в историю, когда стала первой женщиной, которая официально объявила о смерти королевы Елизаветы и провозгласила Чарльза новым королем Великобритании.

На коронации короля Чарльза ей была отведена важная роль. Она несла государственный меч и участвовала в символической процедуры выкупа.

Пенни Мордонт стала первой женщиной, которая сыграла важную роль в коронации Фото: Getty Images

Одетая в бирюзово-зеленое платье с золотой отделкой за 2000 фунтов стерлингов от бренда Safiyaa, Пенни пронесла Государственный меч 17-го века в аббатство, прежде чем вручить его королю на его троне.

Пенни Мордонт на коронации короля Чарльза

Меч с замысловатыми деталями был изготовлен для коронации Георга IV в 1821 году. Он инкрустирован бриллиантами, рубинами и изумрудами и украшен украшенными драгоценными камнями розами, чертополохом и трилистниками.

Меч был благословлен архиепископом Кентерберийским, а затем передан королю.

Меч был доставлен в Вестминстерское аббатство старшиной Эми Тейлор, которая стала первой женщиной, взявшей на себя обязанность доставить меч в аббатство после того, как ее выбрали представлять военнослужащих в знак уважения к военной карьере короля.

Меч, символизирующий королевскую власть, поместили в правую руку короля, затем прикрепили к поясу, а затем отстегнули.

Затем король выступил вперед и предложил меч старшему священнику, который положил его на алтарь.

Затем меч был "выкуплен" Мордонт, которая положила символические деньги на блюдо для милостыни, прежде чем вытащить меч из ножен и нести его обнаженным.

Пенни Мордонт на коронации короля Чарльза Фото: Getty Images

Пенни Мордонт занимала пост министр обороны Великобритании с 1 мая по 24 июля 2019 года. Также она является лидером Палаты общин и лордом-председателем Тайного совета с 6 сентября 2022 года.

Когда был сформирован кабинет Риши Сунака, Пенни Мордонт сохранила прежние должности.

Напомним, после коронации, которая прошла в Вестминстерском аббатстве, Чарльз III официально стал королем Великобритании, а также 14 государств, входящих в Содружество.

До недавнего времени их было 15, однако в 2021 году островное государство Барбадос официально вышло из-под власти британской короны, став республикой.