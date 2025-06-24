Неэффективный "Орешник" и война с НАТО в 2030 году: главные заявления Зеленского (видео)

Президент РФ Владимир Путин может напасть на страну НАТО в течение пяти лет, чтобы "прощупать" прочность альянса. Сейчас, как пояснил лидер Владимир Зеленский, Россию слишком отвлекает война в Украине.

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Украинский президент не верит, что Кремль готов к началу новой войны в течение нескольких месяцев. Однако планы НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году в интервью Sky News он назвал "очень медленными".

"Мы считаем, что, начиная с 2030 года, Путин может иметь значительно большие возможности. Сегодня его сдерживает Украина, у него нет времени на обучение армии", — пояснил Зеленский.

Он сообщил, что бойцов ВС РФ уничтожают на поле боя, поэтому Путину нужна будет пауза. Россия потребует отмены санкции и обученной армии.

"А 10 лет — это очень долго. У него уже будет готова новая армия", — отметил Зеленский.

"Орешник" — неэффективен

Президент сообщил, что некоторые британские компании поставляли России компоненты для оружия. Большинство деталей поступает из Китая и Тайваня, однако они попадали в страну-агрессора и из Европы, в частности Германии и стран Восточной Европы.

Украина передала список компаний со всего мира, компоненты от которых получала РФ. Кроме того, был подготовлен отдельный список российских компаний, которые производят новую ракету "Орешник".

"У россиян еще немного таких ракет, и они не очень хорошо работают, но они у них есть. А для массового производства им нужны компоненты от компаний", — подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что передал список партнерам и призвал ввести против этих компаний санкции. Против российских производителей, которые работают непосредственно на ВПК, до сих пор не ввели никаких санкций. Кроме того, Украина имеет доказательства, что огромные объемы товаров двойного назначения попадают из Великобритании в Россию через третьи страны.

"И мы говорим: это должно быть остановлено", — заявил украинский лидер.

Другие заявления президента из интервью:

Напряженность на Ближнем Востоке может привести к уменьшению помощи Украине от партнеров, в том числе от США. Это означает, что "Россия почувствует преимущество на поле боя".

Зеленский, возможно, не является лучшим человеком для того, чтобы вести Украину к завершению войны, но он — "самый опытный".

США и Россия "никогда не будут друзьями". Они могут быть только краткосрочными партнерами.

Во время спора в Овальном кабинете Зеленский "вел себя честно".

Напомним, президент Владимир Путин 23 июня заявил, что в России разворачивают серийное производство "Орешника". Он отметил, что новое оружие "очень себя хорошо зарекомендовало".

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует новые военные операции в Европе, несмотря на "очень ощутимые" санкции. Информацию, собранную разведкой, он пообещал передать партнерам.