Неефективний "Орешник" і війна з НАТО у 2030 році: головні заяви Зеленського (відео)

Президент РФ Володимир Путін може напасти на країну НАТО протягом п’яти років, щоб "промацати" міцність альянсу. Нині, як пояснив лідер Володимир Зеленський, Росію надто відволікає війна в Україні.

Related video

Український президент не вірить, що Кремль готовий до початку нової війни протягом кількох місяців. Однак плани НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року в інтерв'ю Sky News він назвав "дуже повільними".

"Ми вважаємо, що, починаючи з 2030 року, Путін може мати значно більші можливості. Сьогодні його стримує Україна, у нього немає часу на навчання армії", — пояснив Зеленський.

Він повідомив, що бійців ЗС РФ знищують на полі бою, тому Путіну потрібна буде пауза. Росія потребуватиме скасування санкції та навченої армії.

"А 10 років — це дуже довго. У нього вже буде готова нова армія", — зауважив Зеленський.

"Орешник" — неефективний

Президент повідомив, що деякі британські компанії постачали Росії компоненти для зброї. Більшість деталей надходить з Китаю й Тайваню, однак вони потрапляли до країни-агресорки й з Європи, зокрема Німеччини й країн Східної Європи.

Україна передала список компаній з усього світу, компоненти від яких отримувала РФ. Окрім того, був підготовлений окремий список російських компаній, які виробляють нову ракету "Орешник".

"У росіян ще небагато таких ракет, і вони не дуже добре працюють, але вони в них є. А для масового виробництва їм потрібні компоненти від компаній", — наголосив Зеленський.

Він повідомив, що передав список партнерам і закликав запровадити проти цих компаній санкції. Проти російських виробників, які працюють безпосередньо на ВПК, досі не запровадили жодних санкцій. Окрім того, Україна має докази, що величезні обсяги товарів подвійного призначення потрапляють з Великої Британії до Росії через треті країни.

"І ми говоримо: це має бути зупинено", — заявив український лідер.

Інші заяви президента з інтерв’ю:

Напруженість на Близькому Сході може призвести до зменшення допомоги Україні від партнерів, в тому числі від США. Це означає, що "Росія відчує перевагу на полі бою".

Зеленський, можливо, не є найкращою людиною для того, щоб вести Україну до завершення війни, але він — "найдосвідченіший".

США і Росія "ніколи не будуть друзями". Вони можуть бути лише короткостроковими партнерами.

Під час суперечки в Овальному кабінеті Зеленський "поводився чесно".

Нагадаємо, президент Володимир Путін 23 червня заявив, що у Росії розгортають серійне виробництво "Орешника". Він наголосив, що нова зброя "дуже себе добре зарекомендувала".

22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує нові військові операції в Європі попри "дуже відчутні" санкції. Інформацію, зібрану розвідкою, він пообіцяв передати партнерам.