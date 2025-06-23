Путін заявив, що ставить "Орешник" на серійне виробництво

У Росії розгортають серійне виробництво ракетного комплексу середньої дальності "Орешник". Президент Володимир Путін заявив, що нова зброя "дуже себе добре зарекомендувала у бойових умовах".

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Стратегічні ядерні сили РФ цього року поповнять комплекси "Ярс" і ракетоносці Ту-160-М. Про це 23 червня Путін сказав під час зустрічі з найкращими випускниками військових вишів, як передає російський "Інтерфакс".

"Як і раніше, один із пріоритетних напрямів — це технічна модернізація армії й флоту, насамперед, в межах нової масштабної й довгострокової державної програми озброєнь. Особливу увагу тут приділимо нашій ядерній тріаді", — підкреслив він.

Президент розповів, що ракетним військам стратегічного призначення поставлять сучасні комплекси "Ярс". Авіаційну компоненту мають у 2025 році поповнити модернізованими ракетоносцями Ту-160-М.

"Крім того, розгортається серійне виробництво новітнього ракетного комплексу середньої дальності "Орешник", який дуже себе добре зарекомендував у бойових умовах", — зауважив Путін.

З його слів, також до Військово-морського флоту увійдуть нові кораблі та підводні човни, оснащені високоточною зброєю останнього покоління.

На думку Путіна, нині Росія бореться за своє майбутнє. Окупантів, які воюють в Україні, він назвав прямими спадкоємцями героїв так званої Великої вітчизняної війни (так у РФ називають період Другої світової, коли СРСР безпосередньо воював спільно з союзниками проти німецьких нацистів).

Нагадаємо, 21 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що Україна має визнати чотири окуповані області російськими — Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську. Окрім того, він вимагає від України визнання "зацікавленості у збереженні довгострокових дружніх відносин із Росією".

19 червня Путін повідомляв про готовність до зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, але вчергове поставив під сумнів його легітимність. Водночас він пригрозив Україні, що "ситуація, можливо, ще зміниться в гірший бік".