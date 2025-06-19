"Готовий зустрічатись із Зеленським": Путін оголосив Україні попередження

Президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий до зустрічей "з усіма". Він запевнив, що в інтересах Києва — сісти за стіл переговорів якомога скоріше.

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"Якщо українська держава довіряє комусь вести переговори — заради Бога, нехай це буде Зеленський. Але питання не в цьому. Питання — хто буде підписувати документи", — сказав лідер, як передав 19 червня російський "Інтерфакс".

Путін зауважив, що про легітимність влади в Україні можна говорити що завгодно, але Росії нібито важлива теоретична частина, а не пропагандистська. Він нагадав, що термін президента Володимира Зеленського мав тривати п’ять років і цим аргументував "нелегітимність усієї системи влади".

"Я навіть готовий зустрічатися, але якщо це буде якийсь завершальний етап, щоб не сидіти там і щось ділити нескінченно, а поставити крапку. Але крапку треба — підпис має стояти легітимної влади, інакше, це знаєте, прийде наступний, і викине це все в смітник", — запевнив президент Росії.

Водночас він додав, що від переговорів не відмовляється, але має бути проведена велика робота. Україні ж, з його слів, варто сісти за стіл переговорів. Як передали в російському РБК, Путін пригрозив можливим погіршенням умов для миру.

"За цими ж принципами, за стамбульськими, ми готові й далі вирішувати. Не будуть домовлятися — ситуація, можливо, ще зміниться в гірший для них бік. Не треба тягнути. Треба сідати й домовлятися", — заявив він.

Нагадаємо, під час брифінгу президента РФ Володимира Путіна запитали щодо численних обстрілів цивільної інфраструктури, внаслідок яких загинули мирні українці. Він відповів з посмішкою, запевнивши, що його армія нібито б’є тільки по об’єктах оборонно-промислового комплексу.

Також Путін заявив про новий раунд переговорів між Україною й Росією після 22 червня. З його слів, Москва готова передати ще 3 тисячі тіл загиблих українців.